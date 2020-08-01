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17:59 | 10.08.2020

Анонсы событий на 11 августа

10:00 Администрация Екатеринбурга (Банковский, д. 3 / пер. Театральный, д. 4, 5 этаж). Состоится тридцать восьмое заседание Екатеринбургской городской Думы.

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится подписание Соглашения между УрГАУ и Русской торфяной компанией.
Ректор ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет" Ольга Лоретц и представитель ООО "Русская торфяная компания" Виктор Плоскин в прямом эфире подпишут Соглашение о сотрудничестве, направленное на интеграцию образовательного, научно-исследовательского, инновационного и материально-технического потенциалов, учитывая взаимные потребности и интересы, а также обозначат свои ожидания от сотрудничества.

12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «Климатические особенности лета-2020 и прогнозы специалистов на урожай». В мероприятии примут участие начальник отдела агрометеорологии Уральского Гидрометцентра Людмила Саваринюк, главный синоптик Галина Шепоренко.

Напоминаем о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

© «Вечерние ведомости»

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