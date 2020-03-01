Анонсы событий на 26 марта

22:14 | 25.03.2020

10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области в режиме видеоконференции.

Основным вопросом повестки станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области по итогам 2019 года и задачах в 2020 год. С докладом выступит заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Содоклады представят исполняющий обязанности генерального директора Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов и глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.



12:00 Перекресток улиц Ленина и Вайнера. Начнется пресс-тур, в ходе которого можно увидеть, как службы благоустройства ведут весеннюю мойку города. Первые два участка в Верх-Исетском районе (пр. Ленина и ул. Татищева) посетит Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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