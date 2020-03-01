Анонсы событий на 23 марта

17:48 | 20.03.2020

12:00 Пресс-центр информационного агентства Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит пресс-конференцию, посвященную первому в стране проекту по каталогизации, энциклопедизации и восстановлению российского стрит-арта

Пресс-конференция пройдет онлайн https://events.webinar.ru/eventinterfax/3497517. Подключение по ссылке будет открыто за 20 минут до начала мероприятия. Спикеры выйдут в эфир со своих рабочих мест, журналисты могут писать вопросы в чат вебинара.

Участники пресс-конференции:

Константин Рахманов, руководитель фестиваля STENOGRAFFIA и граффити-райтер, президент Фонда “Стенограффия”

Андрей Колоколов, сооснователь фестиваля STENOGRAFFIA, идеолог и художник

Ирина Завьялова, координатор фестиваля STENOGRAFFIA

Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга

Максим Докучаев, начальник управления развития внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга

Вопросы:

- Команда всероссийского фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA объявляет о масштабном исследовательском проекте по изучению стрит-арта в России: какие этапы он включает, какого результата планируется достигнуть?

-Какие работы уже ведутся в проекте? С какими трудностями столкнулась команда STENOGRAFFIA?

-Какие эксперты будут привлечены для каталогизации и энциклопедизации уличного искусства?

-Какие стрит-арт объекты будут восстановлены в Екатеринбурге в ближайшее время?



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). На баннере пресс-службы состоится брифинг с участием Главы Екатеринбурга Александра Высокинского и руководителя регионального отделения «Российского Красного креста» Дмитрия Вершинина, на котором будут подведены итоги благотворительная акция по сбору денежных средств и гуманитарной помощи для жителей китайского Гуанчжоу. Напомним, акция проходила в Екатеринбурге в феврале и марте.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 1 этаж). В Отделе по делам архивов Администрации города Екатеринбурга будут представлены уникальные документы времен Великой Отечественной войны, хранящиеся в муниципальном архиве. Эти документы рассказывают о том, как жил Свердловск в годы войны, как горожане (прежде всего подростки) работали на заводах, как учились школьники (документы 9 гимназии), как был организован выпуск продуктов питания (документы Молзавода) и работал общественный транспорт (о создании трамвайного маршрута № 3, который работает до сих пор). Мы увидим документы, рассказывающие об эвакуированных в Екатеринбург ленинградцах и работе Горсовета народных депутатов в годы войны. Вы сможете познакомиться, например, с характеристикой одного из депутатов Горсовета, которая была подготовлена на него коллегами перед уходом на фронт.

Особый интерес представляет бумага, на которой напечатан ряд документов. Например, часть из них - на трофейных немецких картах.

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