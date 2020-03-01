Анонсы событий на 17 марта

18:31 | 16.03.2020

10:00 МФЦ (ул. 8 марта, 13). Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева примут участие в открытии окна «ОНФ. Помощь» в офисе многофункционального центра в Екатеринбурге (ул. 8 марта, 13). Окно будет выполнять функцию общественной приемной, куда смогут обратиться с вопросами и заявлениями уральцы. Сотрудники МФЦ будут регистрировать обращения, передавать их в профильные ведомства для подготовки ответов в 30-дневные сроки.

Также в этот день в 10.00 окно ОНФ начнет работу в МФЦ Нижнего Тагила (ул. Космонавтов, 45). Старт его работе дадут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и координатор по проектно-экспертной работе ОНФ в Свердловской области Игорь Русинов.

Сотрудничество ОНФ с МФЦ выстраивается для более плодотворной реализации проекта Народного фронта «Прямая Линия. Продолжение». Чтобы граждане могли сообщать о своих нерешаемых вопросах Народному фронту регулярно, было разработано мобильное приложение «ОНФ. Помощь». В одноименных окнах оставить свои обращения смогут те, кому привычнее общаться «офлайн».

Оставить обращение как в приложении, так и окнах «ОНФ.Помощь» можно по вопросам, касающимся жилищно-коммунальной сферы, состояния дорог, качества медицинского обслуживания, организации среднего и дошкольного образования, предоставления мер социальной поддержки и т.д.



10:00 Управление ГИБДД по Свердловской области (ул. Чкалова, 1). Стартует пресс-тур, посвященный работе комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в регионе.

Организатором выступает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В пресс-туре примут участие начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов, начальник отдела сохранности дорог регионального управления автодорог Леонид Елизаров.

Участникам пресс-тура покажут стационарные и передвижные комплексы фиксации, центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Расскажут о порядке вынесения постановлений ГИБДД, о планах по развитию и повышению эффективности работы системы фото- и видеофиксации.

Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поставлена задача по снижению числа погибших в результате ДТП. Одним из инструментов для ее решения является внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание Екатеринбургской городской Думы. В повестке пять вопросов.

Учитывая заинтересованность горожан в информации по организации карантинных мер и их последствиям в столице Урала, после рассмотрения основных вопросов повестки, депутаты намерены ознакомиться с последними данными и предпринимаемыми мерами в рамках профилактики коронавируса в Екатеринбурге. Для этого на заседание приглашены представители городского Управления здравоохранения, Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и регионального Министерства здравоохранения.



14:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, зал заседаний 300). Состоится очередное подписание соглашений о взаимодействии Общественной палаты Свердловской области с общественными организациями (объединениями) Свердловской области для подготовки их активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин подпишет соглашения руководителями следующих общественных организаций: Свердловское региональное молодежно-патриотическое общественное движение «Казачий Дозор», Свердловская региональная общественная организация «Форум женщин Урала», Свердловская областная общественная организация «Маяк», ресурсный центр добровольчества Свердловской области «Сила Урала», Свердловская областная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль», Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Свердловское региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников», региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».

Для СМИ запланирован пресс-подход, в котором примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Алексндр Левин, исполнительный директор Свердловской региональной общественной организации «Форум женщин Урала» Людмила Золотницкая и вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Алексей Старостин.

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