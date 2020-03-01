Анонсы событий на 11 марта

19:09 | 10.03.2020

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 340). Состоится пресс-конференция заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, посвященная планам по ремонту дорог и реконструкции объектов благоустройства уральской столицы на 2020 год. Алексей Эдуардович расскажет о списке ремонтируемых объектов дорожного хозяйства и общественных территориях, где в этом году запланирована реновация, сроках проведения работ, их стоимости и контроле качества работ со стороны муниципалитета.



11:00 Спортивный комплекс «Юность» (ул. Куйбышева, 32а, Дацюк Арена). Состоится пресс конференция начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмилы Фитиной «Екатеринбург спортивный: профессиональный и массовый спорт, главные события года». Людмила Николаевна расскажет об успехах спортсменов Екатеринбурга на профессиональном и любительском уровне, развитии детского и массового спорта в уральской столице, озвучит планы по строительству, ремонту и реконструкции муниципальных спортивных объектов, а также подготовке Екатеринбурга к Универсиаде.

После пресс конференции запланирована небольшая экскурсия для журналистов по спортивному комплексу «Юность», которые в последние несколько лет регулярно обновляется и станет одной из основных спортивных площадок Универсиады в Екатеринбурге.



11:00 ул. Шарташская, 21. Волонтеры организации «Дорогами добра» проведут праздничное мероприятие «День Героя» для ветеранов поселка Нейво-Рудянка. Проект рассчитан на ветеранов войны, проживающих в сельской местности.

11 марта в 11.00 из Екатеринбурга (ул. Шарташская, 21) в поселок Нейво-Рудянка отравится команда волонтеров. В 13.00 в кафе поселка состоится праздничная программа и поздравление ветеранов. Адрес будет предоставлен по запросу.

Праздник будет организован для Василия Григорьевича Арапова (в день акции ему исполнится 99 лет) и Александра Петровича Черепанова.



12:00 Привокзальная площадь Екатеринбурга. Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов в День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.



12:00 Зал официальных делегаций Свердловского железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная, 22). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию XII сезона Недели моды в Екатеринбурге. Первый день проекта станет частью мероприятий, приуроченных к перекрестному году России и Кыргызстана.

О проекте расскажут его идейный вдохновитель, заведующая кафедрой дизайна одежды УрГАХУ Людмила Кокорева, генеральный директор «Недели моды в Екатеринбурге» Надежда Матюхина, руководитель образовательно-деловой программы Яна Романова, дизайнеры из Болгарии и Кыргызстана Гергана Петрова и Замира Молдошева.

В 19.30 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) состоится церемония открытия, в которой примет участие Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге Руслан Бийосунов.

В 20.00 стартуют показы, объединенные названием KYRGYZSTAN FASHION DAY. Для участия в показах в Екатеринбург прибудет большая делегация гостей и ведущих дизайнеров республики Кыргызстан. Программу откроет коллекция одного из самых известных дизайнеров Киргизии Замиры Молдошевой. Всего в показах примет участие семь киргизских дизайнеров. Завершит вечер дебютант Недели моды в Екатеринбурге, выпускник Уральского колледжа бизнеса, технологии и управления красоты Назар Алмазабеков.

Мероприятие состоится при поддержке правительства Кыргызстана и генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге.

XII сезон Недели моды в Екатеринбурге пройдет с 11 по 16 марта. За шесть дней новые коллекции одежды представят более 50 дизайнеров и торговых марок из России, Болгарии и Индии. 13, 14, 15 марта показы стартуют в 17.00, 12 и 16 марта – в 19.00.



13:00 Ельцин Центр (Точка кипения, ул. Б.Ельцина, 3, 5 этаж). 11 и 12 марта в Екатеринбурге будут проходить мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорации МСП»). В рамках сессии будут представлены основные меры поддержки малому и среднему бизнесу.

11 марта в 13.00 в Точке кипения (ул. Б.Ельцина, 3, 5 этаж) состоится открытие сессии с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, представителей «Корпорации МСП», общественных объединений предпринимателей, институтов развития, бизнесменов. Срезу после открытия начнет работу круглый стол «Лизинговая поддержка субъектов МСП». Записаться для работы на площадке можно на https://leader-id.ru/event/46939.

11 марта в 15.00 в Точке кипения (ул. Б.Ельцина, 3, 5 этаж) состоится круглый стол «Кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность». Записаться для работы на площадке можно на https://leader-id.ru/event/45402.



14:00 Центр истории УДТК (ул. Репина, 19). Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручит юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне шести ветеранам Великой Отечественной войны, а также благодарственные письма губернатора Свердловской области ветеранам УДТК.



15:00 Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района (ул. Малышева 31б). Стартуют консультации по внесению архивных документов в базу данных портала федерального проекта «Дорога памяти». Десятки людей принесут фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также при помощи специалистов центра загрузят данные на сайт проекта.

Проект «Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.

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