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17:54 | 6.03.2020

Анонсы событий на 10 марта

10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню архивов в России.
10 марта ежегодно в России отмечается День архивов. Праздник был учрежден Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.
Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин подведет основные итоги работы Управления архивами в 2019 году, расскажет о межведомственном взаимодействии государственных и муниципальных архивов в рамках празднования 75-летия Победы, перечислит основные методы и формы сбора документов об участниках Великой Отечественной войны, проинформирует о запланированных на 2020 год мероприятиях.

11:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту в Свердловской области проекта по повышению качества жизни в небольших городах «Business Data».
Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

15:00 Дом журналистов Свердловской области (ул. Клары Цеткин, д. 1). Состоится пресс-конференция об организации проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
В рамках проведения пресс-конференции планируется подписание соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области
с Общественной палатой Свердловской области при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Соглашение подписывают:
1. Александр Юрьевич Левин, Председатель Общественной палаты Свердловской области Свердловской области;
2. Владимир Иванович Русинов, председатель Избирательной комиссии Свердловской области.
Подписание соглашений о взаимодействии Общественной палаты Свердловской области с общественными организациями (объединениями)
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Соглашения с Общественной палатой Свердловской области (А.Ю. Левин, председатель) подписывают:
1. Архипова Анастасия Андреевна, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области;
2. Ветлужских Андрей Леонидович, Федерация Профсоюзов Свердловской области;
3. Дайнес Евгений Анатольевич, Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»
4. Ильиных Борис Михайлович, Совет ветеранов Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса;
5. Николаев Артем Дмитриевич Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Свердловской области;
6. Савин Вадим Александрович, Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»;
7. Судаков Юрий Дмитриевич, Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

16:00 Дом правительства (Октябрьская площадь,1,16 этаж). После проведения переговоров состоится пресс-подход первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова и генерального консула Республики Казахстан в Казани Жанболата Мурзалина на тему сотрудничества Свердловской области и Казахстана. Дипломат посетит Свердловскую область в рамках ознакомительного визита.

© «Вечерние ведомости»

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