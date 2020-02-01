Анонсы
18:59 | 26.02.2020
Анонсы событий на 27 февраля
Руководитель и духовный наставник Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко, старшая сестра Отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананьина и руководитель Центра защиты семьи "Колыбель" Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Попова расскажут о духовном смысле Великого поста, поделятся информацией о правилах его соблюдения с пользой для души, о богослужениях в уральских храмах в этот период и о том, как можно присоединиться к делам милосердия.
«Как ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, влияют на карту международных контактов Свердловской области: вносятся ли коррективы в планы по бизнес-миссиям? Пострадал ли туристический бизнес? Как изменились приоритеты российских туристов на сезон весна-лето на фоне ситуации с коронавирусом?»
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая влиянию ограничений, связанных с коронавирусом, на развитие международных контактов Свердловской области
Участники пресс-конференции:
Михаил Козлов, руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей УТПП
Михаил Мальцев, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма
Оксана Чувакова, директор обособленного подразделения туроператора TUI в Екатеринбурге
Вопросы пресс-конференции:
-Как вспышка коронавируса отразилась на бизнес-контактах Свердловской области с Китаем и Италией? Вносятся ли коррективы в план мероприятий на текущий год в связи с текущей ситуацией?
-Есть ли первые данные, как ограничения, связанные с коронавирусом, отразились на предпринимателях Свердловской области, представителей разных сфер рынка, в том числе туристического?
-Снизилась ли глубина раннего бронирования на фоне ситуации с коронавирусом? Как перераспределились туристические потоки на весенне-летний сезон?
-С 20 февраля временно приостановлен въезд на территорию России для граждан Китая: как это ограничение скажется на объемах въездного туризма для Свердловской области?
15:00 Управление архивами Свердловской области (ул. Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал). Состоится лекция «Лето 1941 года. Вторжение». Лекцию прочтет директор управления архивами Свердловской области Александр Капустин.
Это лекция из цикла открытых лекций - бесед «Цена и уроки Великой Победы». Цикл лекций подготовлен управлением архивами Свердловской области к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Вход на лекцию свободный. Для того, чтобы пройти в административное здание, при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
© «Вечерние ведомости»
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