Анонсы событий на 21 февраля

18:16 | 20.02.2020

10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная развитию территории опережающего социально-экономического развития в Новоуральске.

Генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов, председатель совета директоров АО "Атом-ТОР" Николай Пегин и заместитель главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий подведут итоги года работы ТОСЭР на территории Новоуральска, расскажут о привлекательности территории, об актуальных задачах ТОСЭР, поделятся информацией об участии госкорпорации "Росатом" в этом проекте, огласят список резидентов территории, пояснят, какая работа ведется с резидентами ТОСЭР на сегодняшний день. Также спикеры обозначат перспективы развития ТОСЭР "Новоуральск" в 2020 году.

Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат" – предприятие Государственной корпорации "Росатом". АО "УЭХК" — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная развитию деятельности студенческих отрядов.

Председатель правления МОО "Свердловский областной студенческий отряд" Лейла Расулова, комиссар МОО "Свердловский областной студенческий отряд" Елена Драган и экс-командир Штаба студенческих педагогических отрядов МОО "Свердловский областной студенческий отряд" Дарья Бабина поделятся планами работы на 2020 год, расскажут о праздновании XV фестиваля для творческой молодежи "Зимняя Знаменка", который состоится 23 февраля.

В программе "Зимней Знаменки" планируются песенные, литературные и танцевальные конкурсы.

XV фестиваль "Зимняя Знаменка" является проектом одного из старейших в России фестивалей студотрядовской песни "Знаменка", который возник в 1978 году как фестиваль "целинной" песни Богдановического зонального студенческого отряда.



11:00 Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3, офис ресурсного центра добровольчества «Сила Урала»). Состоится презентация установки, предназначенной для переработки пластика. Сырье – пластиковые крышки – собирают и передают волонтерам жители региона.

Добровольцы собрали установку в рамках проекта молодёжного экологического движения «Делай», направленного на решение проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Итогом проекта станет мобильная интерактивная выставка Recycle It, которая будет презентована в десятках образовательных учреждений региона.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы в Свердловской области в 2020 году.

Масленичная неделя в 2020 году начнется с 24 февраля.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова, руководитель креативного отдела "Парк сказов" Ксения Кармацких и бренд-шеф сети "Поль Бейкери" в Екатеринбурге Сергей Лавров расскажут об истории и традициях праздника, об активном отдыхе в регионе, презентуют программу народных масленичных гуляний, а также поделятся традиционными и современными рецептами блинов.

Традиционно на Руси на каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, в четверг происходили массовые катания. Основные гуляния разворачивались в выходные, провожали зиму и встречали весну.



13:00 СЦ «Верх-Исетский» (ул. Кирова, 71). Состоится торжественное открытие XII всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева.

Соревнования будут идти 21 и 22 февраля с 10.00. Торжественное закрытие турнира состоится 22 февраля в 12.00.

Ежегодно в этих соревнованиях принимают участие около 300 сильнейших юных борцов Урала, Сибири, Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Кыргызстана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Спортсмены поборются в 15 весовых категориях: от 32 до 110 кг.



15:30-16:30 МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А. Д. Мышкина (ул. Бажова, 132). Игроки БК УГМК проведут открытый мастер-класс по баскетболу для юных воспитанниц спортивных школ Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Открытый баскетбольный урок в рамках программы ФИБА «Her World Her Rules» (Её мир – её правила), нацеленной на продвижение баскетбола среди женщин и девочек в возрасте от 6 до 15 лет во всей Европе, подготовили и проведут игроки основной команды баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова, Мария Вадеева, Бриттни Грайнер и Бреанна Стюарт.

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