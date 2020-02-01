Анонсы событий на 19 февраля

17:27 | 18.02.2020

9:00 Уральский государственный аграрный университет (холл актового зала, ул. Тургенева, 23, 2 этаж). Открытие выставки инновационных достижений Уральского государственного аграрного университета (холл актового зала, ул. Тургенева, 23, 2 этаж). Ученые и студенты вуза представят свои новейшие научные разработки по умному сельскому хозяйству, хранению и переработке плодоовощной продукции, селекции и семеноводству и многое другое. В числе экспонатов: экобокс для круглогодичного выращивания в домашних условиях зелени, ягод и овощей; картина из свежих растений с автоматическим поливом; беспилотный летающий аппарат для точного земледелия; биотопливо; гидропонная установка с автоматическим режимом выращивания любых растений; инфракрасная сушилка для фруктов, овощей и ягод, позволяющая сохранять все полезные биологически-активные соединения, включая антиоксиданты; полезный хлеб и многое другое.

10.00 – открытие Международной научно-практической конференции «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяйства» (актовый зал, ул. Тургенева, 23, 2 этаж). На конференции выступят ученые из десяти стран мира: России, Венгрии, Испании, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и др. В их числе вице-президент РАН, профессор Ирина Донник. Участники встречи обсудят стратегические направления развития аграрной науки в России и за рубежом, научное обеспечение инновационного развития биотехнологий, растениеводства и животноводства, цифровые технологии в сельском хозяйстве, совершенствование подготовки кадров и роль экономической науки в инновационном развитии АПК.

12:00 – открытие лаборатории микроклонального размножения и ДНК-технологий (ул. Тургенева, 23, 2 этаж, ауд. 4226). В торжественной церемонии открытия примут участие ректор Уральского аграрного госуниверситета Ольга Лоретц, министр АПК и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев и другие почетные гости. В новой лаборатории студенты и ученые УрГАУ смогут проводить ускоренную селекцию одним из самых современных методов in vitro, осуществлять микроклональное размножение растений и получать качественный семенной материал картофеля, цветочных, ягодных, декоративных, овощных и плодовых растений.

12.30 – открытие центра интерактивного обучения и мультимедийных технологий (ул. Тургенева, 23, 4 этаж, ауд. 4415). В торжественной церемонии открытия примут участие ректор Уральского аграрного госуниверситета Ольга Лоретц, министр АПК и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев, заместитель директора Свердловского АО РФ «Россельхозбанк» Сергей Никитин и другие. Планируется, что уже в текущем семестре в центре интерактивного обучения и мультимедийных технологий будут проходить обучение студенты экономического профиля УрГАУ.

15.00 – торжественное собрание, посвященное 80-летию Уральского государственного аграрного университета (Дворец молодежи, пр. Ленина, 1). В числе участников – представители власти, ученые из 10 стран мира, руководители ведущих сельскохозяйственных предприятий Свердловской области, сотрудники и студенты университета.



10:00 Фонд поддержки предпринимательства (ул. 8 Марта 267/3). Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства организует пресс-тур на производство бумажной и картонной тары (ИП Лодкин А.С.), которое приняло участие в федеральной программе «Выращивание». Опыт ее реализации в Свердловской области АО «Корпорация МСП» – инициатор и разработчик «Выращивания» – признала одним из самых успешных в стране.

В ходе пресс-тура – осмотр производства, журналисты из первых уст узнают, как можно вывести компанию на новый уровень при помощи мер господдержки и оценят произошедшие за короткий период изменения.

Начало пресс-тура — 10.00.

Программа:

10.00 — сбор в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д), пресс-подход с участием заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

10.15 — трансфер на предприятие, участвующее в программе «Выращивание».

10.45 — начало пресс-тура на предприятии (ул. 8 Марта 267/3).



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного суда в 2019 году.

Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, заместитель председателя Свердловского областного суда по административным делам Ирина Силина, председатель коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда Анна Васильева, председатель коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда Наталья Гордеева подведут основные итоги работы в прошедшем году, расскажут об основных тенденциях в рассмотрении дел в 2019 году, поделятся информацией о первых итогах работы судов присяжных на уровне районных и городских судов области, огласят данные о работе судов области в условиях изменявшегося законодательства, дадут оценку законотворческой деятельности органов местного самоуправления.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Парада Победы в Екатеринбурге в 2020 году.

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский и первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик расскажут о мероприятиях, которые состоятся на территории Свердловской области в честь празднования 75-летия Победы, сообщат об особенностях военного парада в Екатеринбурге в 2020 году, а также поделятся информацией о военной технике, которая примет участие в параде 9 мая.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 316). Под председательством Главы Екатеринбурга Александра Высокинского пройдет Программный совет стратегического развития. Будут рассмотрены стратегии развития Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга.



15:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 30, Точка кипения). Состоится форум инновационных технологий в девелопменте и развитии городской среды «CorpSpace.Build», направленный на выстраивание эффективного взаимодействия малого и среднего бизнеса и крупных предприятий региона.

Участвуют: заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, исполнительный директор Свердловского Венчурного фонда Денис Скоморохов, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, представители ведущих застройщиков региона, малого и среднего бизнеса.

В рамках форума застройщики региона расскажут о внедрении цифровых технологий в девелопменте, создании комфортной городской среды, а также об опыте работы с инновационными стартапами. Представители малого и среднего бизнеса региона представят экспертам свои проекты в сфере логистики в крупных жилых комплексах, автоматизации деятельности управляющих компаний и их взаимодействия с жильцами, создания сервисов для «умных домов», «умных» систем видеонаблюдения.

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