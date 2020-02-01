Анонсы событий на 18 февраля

18:14 | 17.02.2020

11:00 Кинотеатр Салют (ул. Толмачева, 12). Бывший кинотеатр «Салют» передается под управление муниципального Центра «Одаренность и технологии»

Заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Ольга Ивановна Бабченко, Заместитель начальника Управления муниципального имущественного комплекса Департамента по управлению муниципальным имуществом Юлия Геннадьевна Лазаренко, Директор городского Центра «Одаренность и технологии» Татьяна Валерьевна Зыкова, а также Директор кинотеатра Салют Жанна Кузнецова расскажут о том какая деятельность будет вестись Центром в Салюте, когда там появятся первые воспитанники, как прошел процесс передачи здания и ответят на вопросы журналистов.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2019 году.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Владимир Гребнев, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова огласят основные результаты работы Управления в 2019 году, поделятся опытом работы с информационной системой "Меркурий", озвучат основные нарушения, расскажут о нововведениях в законодательстве в части надзора за хозяйствующими субъектами.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2019 году.

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова и заместитель председателя Илья Чураков подведут основные итоги работы Арбитражного суда Свердловской области в прошедшем году, огласят статистику, показывающую результативность работы суда в 2019 году, оценят ситуацию с банкротством физических и юридических лиц в регионе, поделятся информацией о характере правонарушений, назовут средние сроки рассмотрения дел, расскажут о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности Арбитражного суда Свердловской области за 2019 год.



15:00 Гимназия № 2 (пер. Пестеревский, 3). Состоится акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». В этом году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому ее участникам предложат выполнить задания по истории. Вместе с родителями выпускников текущего года единый государственный экзамен будет сдавать министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Главная цель акции «День сдачи ЕГЭ с родителями» – повышение информированностиродителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

План проведения акции «День сдачи ЕГЭ с родителями»

14.20 – 14.40 – сбор СМИ

14.30 – 14.40 – прибытие родителей, участников, экспертов

15.00 – 15.10 – пресс-подход (фойе школы)

15.10 – 15.20 – допуск участников экзамена и СМИ (сдача мобильных телефонов и других средств связи, пропуск через рамку металлодетектора в аудитории печати материалов и написания работ)

15.20 – вступительное слово организаторов. Информирование о процессе печати экзаменационных материалов

15.25 – инструктаж и выдача экзаменационных материалов

15.25 – 15.55 – написание работ

15.55 – 16.00 – сканирование экзаменационных работ

16.05 – 16.40 – объявление результатов экзамена. Подведение итогов в рамках круглого стола, на котором участники акции смогут поделиться своими впечатлениями.



16:00 Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4 А). Состоится открытие выставки «Уральский народный хор. История в костюмах». В уникальную экспозицию вошли эскизы костюмов, созданные за 25 лет сотрудничества с членом Союза художников России Валерием Игнаткиным. В программе официального открытия выставки – выступление Уральского народного хора, яркое дефиле в концертных костюмах легендарного коллектива и уникальные архивные фотографии разных лет.

Гости выставки смогут увидеть воплощение образов Уральского государственного академического русского народного хора – от эскиза до костюма. Также в рамках выставки будут представлены инсталляции, созданные членом Союза дизайнеров России Оксаной Бакеркиной, посвященные таким значимым событиям в жизни коллектива, как концерты в зоне Чернобыльской аварии в 1986 году; гастроли в Корейской Народно-Демократической Республике; участие в культурной программе «Олимпиада-80». Также будет представлен блок, посвященный жизни и творчеству знаменитого уральского композитора Евгения Родыгина.

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