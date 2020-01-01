Анонсы событий на 22 января

18:25 | 21.01.2020

13:00 Березовский (НЛМК-Метиз, ул. Кольцевая, 5). Запускает новые производственные мощности. Расширение цеха позволит увеличить выпуск продукции в 1,5 раза – до 10 тысяч тонн в год, создано 40 новых рабочих мест.

О потенциале развития рынка метизной продукции, а также о планах по увеличению мощностей промышленных предприятий региона на 2020 год на площадке промпредприятия расскажут: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и генеральный директор НЛМК-Метиз Сергей Ким.



14:15 Технопарк «Университетский» (пл. Конструкторов, 5). Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон на площадке технопарка «Университетский» проведут координационное совещание с участием руководителей предприятий и отраслевых союзов по вопросам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Свердловской области.

До начала совещания в 14.15 запланирован пресс-подход Николая Соломона.

В 14.45 Евгений Куйвашев и Николай Соломон осмотрят учебную производственную площадку «Фабрика процессов», созданную в технопарке «Университетский».

В 15.00 начнет работу координационное совещание по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». На полях совещания также состоится церемония награждения победителей пилотного конкурса «Лучшие практики наставничества – 2019».



15:00 Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 марта, 104). В Свердловской области стартуют мероприятия Недели памяти жертв Холокоста, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения «лагеря смерти» Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.

22 января в 15.00 в театре балета «Щелкунчик» (ул. 8 марта, 104) ученики школы №167 покажут спектакль «Мальчик в полосатой пижаме».

23 января в 14.00 в екатеринбургской школе №167 (ул. Фрезеровщиков, 84а) состоится городской семинар «По велению сердца» для учителей истории и обществознания.

23 января в Доме народов Урала (ул. 8 марта, 33а) начнет работать выставка, посвященная событиям 75-летней давности. Познакомиться с ней смогут как гости Дома – представители разных национальностей и религий, так и все желающие.

27 января в 12.00 в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» (ул. Куйбышева, 38а) состоится торжественная церемония, посвященная Дню памяти жертв Холокоста.

30 января в 10.30 екатеринбургской школе №167 (ул. Фрезеровщиков, 84а) состоится открытие передвижной учебной выставки «По велению сердца».

30 января в 18.00 в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится открытие выставки «Спасители». Это мультимедийный проект, посвященный 209 российским Праведникам народов мира и спасенным ими евреям. Выставка будет представлена в рамках цикла мемориальных, образовательных и культурных мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста».

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