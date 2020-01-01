Анонсы событий на 17 января

17:48 | 16.01.2020

12:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2, конгресс-центр). Состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2019 года и планам на 2020 год.

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