Анонсы событий на 16 января

18:08 | 15.01.2020

10:00 СК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48). Представители баскетбольного клуба УГМК проведут приём нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 11:00 пройдёт церемония вручения золотых значков ГТО.

В звёздное жюри приема норм ГТО войдут чемпионка Европы, трехкратная чемпионка Евролиги, четырехкратная чемпионка России, двукратный обладатель Суперкубка Европы, чемпионка WNBA, трехкратный обладатель Кубка России, капитан команды УГМК Евгения Белякова, а также двукратная чемпионка Евролиги, двукратный обладатель Суперкубка Европы, двукратная чемпионка России и обладатель Кубка России, нападающая БК УГМК и сборной команды страны Раиса Мусина и девушки из группы поддержки "Funny foxes".

Сдать нормы ГТО 16 января вместе с баскетболистками команды УГМК сможет любой желающий, прошедший регистрацию на официальном сайте комплекса ГТО и получивший медицинский допуск.

А 22 января каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче дисциплин ГТО на домашнем матче БК УГМК в ДИВСе. В фойе 1 этажа спортивного комплекса будет расположена специальная зона.



11:00 УрФУ (ул. Мира, 21). Циклотронный центр ядерной медицины Уральского федерального университета поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях. Современная установка позволит выявлять функциональные изменения человеческих органов с помощью короткоживущих изотопов и станет «ядерной аптекой» для жителей уральского региона.

Презентуют оборудование и расскажут о его возможностях:

- Сергей Кортов, первый проректор УрФУ

- Сергей Бажуков, директор центра

Методы радионуклидной диагностики, позволяющие на ранней стадии выявлять симптомы онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сегодня широко используются во всем мире. Необходимые для проведения данной диагностики радиофармацевтические препараты — химические вещества, содержащие радиоактивные нуклиды — будут синтезироваться в циклотронном центре ядерной медицины УрФУ.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая Крещенским купаниям. После пресс-конференции будет организован выезд на водоем для приемки купели.

Участники пресс-конференции:

Отец Даниил Рябинин, председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии

Александр Лоскутов, старший госинспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области

Алексей Кривоногов, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог «Новой больницы»

Вопросы пресс-конференции:

– В чем духовный смысл праздника Крещения Господня и как его отметить с пользой для души?

- Где в Свердловской области будут организованы Крещенские купели? Какие меры безопасности будут предприняты в дни Крещения?

–Как правильно с духовной точки зрения подготовить себя к Крещенским купаниям?

–Какие медицинские противопоказания существуют для желающих окунуться в Крещенскую купель? Как окунуться в прорубь, чтобы не заболеть?

–Какой будет погода в ночь на 19 января и можно ли в а таких погодных условиях выходить на лед?

После пресс-конференции будет организован выезд на водоем для приемки купели.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Года театра в Свердловской области. Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев, артистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Золотая Маска» Мария Виненкова, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров и художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин.

В ходе пресс-конференции будут подведены основные итоги Года театра в Свердловской области, гости пресс-центра расскажут о программе выступлений и гастролей в 2019 году, поделятся впечатлениями о наиболее ярких проектах Года театра в регионе, об участии уральских театров в российских и международных конкурсах и фестивалях.



14:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится презентация передвижной выставки «История воздушно-десантных войск России» для людей с проблемами зрения.

На выставке будут представлены озвученные полимерные листы с 2D-изображениями, текстами (обычным и шрифтом Брайля) и тифлометками, бюстами, озвученными и выполненными в 3D-формате изображениями самолета Ли-2, боевой машины десанта БМД-1 и беспилотника «Орлан-10». На выставке также будет представлен предметный ряд стрелкового оружия десантников.

Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы. Она создана в рамках культурно-просветительской программы «Полет без границ» Уральским государственным военно-историческим музеем совместно с тифлоцентром «Вертикаль».



14:20 Североуральск (ул. Шлакоблочная, 1). Состоится запуск самого северного в Свердловской области предприятия глубокой переработки леса.

ООО «СибирьЭкоСтрой» в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов запускает лесопильный цех, где будет производиться пиломатериал длиной до 6 метров. Здесь же появится сушильный комплекс, тепловая котельная и цех по переработке отходов лесопиления. Создается 40 новых рабочих мест.

В 14.20 ознакомительная экскурсия с участием заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, заместителя директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Владимира Бережнова, главы Североуральска Василия Матюшенко, заместителя главы Ивделя Светланы Мироновой, директора предприятия Андрея Бабкина.

В 15.00 торжественная церемония открытия первой очереди глубокой переработки древесины (лесопильный цех, цех по производству древесной муки).



17:00 Резиденция губернатора (ул. М.Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной вопрос повестки – развитие системы патриотического воспитания свердловчан и проведение Года памяти и славы в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклады представят глава Полевского городского округа Константин Поспелов и руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Валерий Басай.

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