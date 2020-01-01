Анонсы событий на 15 января

17:52 | 14.01.2020

11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). На баннере пресс-службы Администрации города Екатеринбурга состоится брифинг заместителя главного врача городского Центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александра Харитонова, посвященный ситуации с заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями в уральской столице.

По многолетним наблюдениям медиков, после зимних школьных каникул обычно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков. Какова ситуация в этом году? Ждать ли Екатеринбургу эпидемию гриппа? Какие меры медики уже приняли для предотвращения роста заболеваемости и какие меры профилактики предлагают использовать горожанам? На эти и другие вопросы журналистов ответит Александр Харитонов.



11:20 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Отправится пресс-тур в Кировское ДЭУ (ул. Проезжая, поворот на Исток), где журналисты смогут ознакомиться с образцами новой техники, закупленной для уборки города. Заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Владимир Капустин расскажет о планах муниципалитета по обновлению парка уборочной техники в районах города.



15:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, аудитория 301). Состоится организационное собрание по подготовке международной выставки InclusiveExpo.

Инициатива о проведении мероприятия в Свердловской области была выдвинута общественными организациями региона и поддержана правительством Свердловской области, а также представителями крупного и среднего бизнеса. В инициативную группу вошли организаторы I Всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который с успехом прошел в Свердловской области в 2017 году.

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