Анонсы событий на 14 января

18:08 | 13.01.2020

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» и его взаимодействию с Дворцом молодежи. В ходе пресс-конференции между организациями будет подписано соглашение о сотрудничестве. В качестве спикеров на пресс-конференции выступят директор Дворца молодежи Константин Шевченко и директор фонда «Золотое сечение» Инна Денюш.

Гости пресс-центра расскажут о деятельности по приоритетным направлениям работы с одаренными детьми в 2020 году; реализации федеральных образовательных инициатив; создании Центра по выявлению и поддержке одаренных детей.

Напомним, Дворец молодежи является куратором программ дополнительного образования детей, региональным оператором федеральных проектов, которые реализуются в Свердловской области в рамках национального проекта «Образование». Речь идет о Региональном модельном центре, детских технопарках «Кванториум», Центре цифрового образования детей «IT-куб».

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» создан указом губернатора Свердловской области в 2017 году. Учредитель фонда — правительство Свердловской области. Основное направление его работы – выявление и поддержка талантливых детей и молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы».

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