Анонсы
18:08 | 13.01.2020
Анонсы событий на 14 января
Гости пресс-центра расскажут о деятельности по приоритетным направлениям работы с одаренными детьми в 2020 году; реализации федеральных образовательных инициатив; создании Центра по выявлению и поддержке одаренных детей.
Напомним, Дворец молодежи является куратором программ дополнительного образования детей, региональным оператором федеральных проектов, которые реализуются в Свердловской области в рамках национального проекта «Образование». Речь идет о Региональном модельном центре, детских технопарках «Кванториум», Центре цифрового образования детей «IT-куб».
Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» создан указом губернатора Свердловской области в 2017 году. Учредитель фонда — правительство Свердловской области. Основное направление его работы – выявление и поддержка талантливых детей и молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы».
© «Вечерние ведомости»
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