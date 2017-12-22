Кто больше? Первый мандат в гордуму Екатеринбурга «ушел» за 30 миллионов

Региональное отделение КПРФ оказалось проворнее и «договороспособнее» других политических организаций. По слухам, коммунисты продали первое место в партийном списке на будущих выборах в гордуму Екатеринбурга за 30 миллионов рублей. Призовое первое место досталось руководителю одной из управляющих компаний с окраин города. Фактически он гарантировал себе попадание в новый созыв думы.За второе место «бьется» областной парламентарий Вячеслав Вегнер, который якобы намерен «протащить» Игоря Капустника — мелкого бизнесмена из Октябрьского района, близкого к местному отделению «Единой России». По последним данным, третье место в списке предложат основателю строительной корпорации «Маяк» Владимиру Конькову, а четвертое — экс-банкиру Алексею Парфенову.В одномандатных округах выдвиженцами от КПРФ будут представители управляющих компаний города (исключение составит Железнодорожный район), что, как и попадание в «топ» списка коммунальщика с кошельком, обеспокоило потенциальных кандидатов из «Справедливой России».В Белоярском городском округе обсуждается возможный роспуск местной думы, которая уже 10 месяцев не может выбрать спикера. По одним данным, кардинальный вариант решения создавшейся проблемы оценили в резиденции губернатора, который может стать инициатором роспуска представительного органа. По другой информации, идея принадлежит ряду депутатов, которые готовы добровольно сложить с себя полномочия. Соответствующие заявления готовы написать как минимум шесть парламентариев.Вслед за бывшим депутатом Белоярки Владиславом Гилевым, который сложил полномочия и перешел на работу в администрацию муниципалитета, готовится пойти еще один народный избранник. Не исключено, что соответствующий переход состоится перед самым Новым годом либо в первые январские недели. Известно, что парламентарию предложено место начальника одного из управлений.Дорогой спорткар Aston Martin, на котором периодически передвигаются члены семьи депутата-банкрота Ильи Гаффнера, в ближайшее время может быть продан. По слухам, сын парламентария присмотрел автомобиль марки Bentley. Вопрос лишь в том, что в случае приобретения нового авто придется доплатить, а такими средствами, если верить официальной информации, народный избранник не располагает.Впрочем, не исключено, что автопарк все же обновится — по слухам, сделка состоится после приемки и оплаты работ на Шишимском гидроузле в Белоярском городском округе, где заканчивается капитальный ремонт. Ранее в личных разговорах Гаффнер проявлял интерес к объекту.В Свердловской области пытаются «дешевым» способом раскрутить ЭКСПО-2025. Для этого подключили молодежные организации, активисты которых должны рассказывать сверстникам о плюсах проведения международной выставки в Екатеринбурге.Правда, как утверждают слухмейкеры, денег за это активисты получили очень мало — это видно по первым неделям работы. Практически провалился план с запуском в соцсетях хештега #ЯзаЭКСПО, на публикацию которого осмелилось только несколько десятков человек. Какие-то потуги все-таки видны, но их очень мало, чтобы говорить о масштабной акции для четырех с половиной миллионов жителей области.Слухмейкеры опасаются, что данная тенденция с «дешевой» раскруткой ЭСКПО продолжится и дальше. И в марте, когда в Екатеринбург приедут представители Международного бюро выставок, мало кто из жителей столицы Урала будет знать, что такое ЭКСПО.Пиарщики ошиблись с темой, которая могла бы «зацепить» жителей Свердловской области. Инициатива с переименованием региона не нашла отклика среди населения, ее просто проигнорировали. Несмотря на начальные ошибки, от переименования решили не отказываться, так как за эту тему уже заплатили большие деньги.На данный момент ряд СМИ и представителей истеблишмента искусственно поддерживают ее, чтобы хотя бы сохранить на февраль, когда будет в самом разгаре избирательная кампания по выборам президента России. Слухмейкеры заявляют, что новую тему для того, чтобы привлечь избирателей на участки, придумывать не будут — за эту уже заплатили «кучу бабла».— Лучше бы эти деньги потратили на раскрутку ЭКСПО, а не на странную инициативу по переименованию области, — говорят в истеблишменте.Первый вице-губернатор — глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов победил еще одного своего противника. Из политсовета регионального отделения «Единой России» ушел министр промышленности Среднего Урала Сергей Пересторонин, конфликт которого с Тунгусовым начался еще с противостояния «город — область» несколько лет назад.Несмотря на то, что Владимир Тунгусов и Сергей Пересторонин уже долго «играют» за одну команду, нынешний первый вице-губернатор воспользовался шансом отомстить бывшему сопернику. Как говорят слухмейкеры, мало кто знал, что из политсовета уберут именно Сергея Пересторонина, так как список тех, кто должен покинуть политсовет, согласовывался заранее. Рассказывают, что решение по министру промышленности было принято в самый последний момент.Также в политических кругах обсуждается вхождение в политсовет двух девушек — Натальи Воробьевой из Первоуральска и Вероники Пиджаковой из Сысерти. В кулуарах большинство единороссов было против включения обеих, так как поддержка партии на их территориях оставляет желать лучшего. Но говорят, что мнения большинства никто не услышал, так как первую «пропихнул» депутат Заксобрания Алексей Дронов, а вторую — секретарь регионального отделения Виктор Шептий.Через полтора месяца, в феврале, в Екатеринбурге в очередной раз ожидается ажиотаж с подачей документов в престижные гимназии города. Количество желающих, как всегда, будет превышать возможности учебных заведений. Все из-за временных прописок детей в дома, которые располагаются ближе всего к гимназиям. Согласно законодательству РФ дети с временной пропиской имеют такие же права, что и с постоянной.Власти Екатеринбурга, конечно же, не смогут изменить федеральный закон. Поэтому они решили поступить хитро. Теперь каждый ребенок, желающий поступить в первый класс элитной школы и имеющий временную прописку, будет негласно проверяться правоохранителями.Органы будут смотреть, на каком основании его прописали, кому он приходится хозяину квартиры и тому подобное. С мошенниками родителями будут поступать строго — для этого уже были проведены переговоры с прокуратурой, которая готова инициировать уголовные дела в случае обнаружения нарушений. Все сделано для того, чтобы как можно меньше детей смогло учиться в элитных школах, имея временную прописку, говорят слухмейкеры.Говорят, что заявление министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня о том, что через два года будет подниматься вопрос о реновации в Екатеринбурге, вызвало озабоченность в администрации столицы Урала.Дело в том, что на данный момент эта тема ни разу не поднималась в кулуарах мэрии, поэтому к реновации и не готовились. Ведь, чтобы ее провести, необходимо точно знать состояние всех домов в городе, цену на землю, найти инвестора сноса и строительства многоквартирников, подготовить граждан и переделать кучу другой работы.— Мы пока занимаемся чемпионатом мира и на другое откликаться в ближайшие полгода не готовы, — передают слова чиновников слухмейкеры. — Мы готовы начать работать только через лет пять.Авторитетный в Екатеринбурге бизнесмен Игорь Сычев пытался «отжать» имущество муниципального предприятия в Среднеуральске. Такой слух разносится из окружения главы города Владислава Козлова, который якобы и пресек противоправные действия предпринимателя.Весной этого года ООО «Уральское миграционное агентство «МТК» пыталось обанкротить МУП «Городское хозяйство». «МТК» выдало МУП беспроцентные займы в 2014–2015 гг. в размере почти 4 миллиона рублей. Не дождавшись обещанных денег, компания обратилась в суд о признании должника банкротом. По мнению лиц, близких к Козлову, за ООО «МТК» мог стоять Сычев, который якобы положил глаз на активы муниципалитета, в частности спасательную станцию на берегу Исетского озера.Чтобы не допустить банкротства и передачи имущества в руки екатеринбургского бизнесмена, Козлов, по слухам, сходил к гендиректору УГМК Андрею Козицыну, который порекомендовал обратиться за помощью к основателю торговой сети «Кировский» Игорю Ковпаку, чтобы тот закрыл долг перед МУП. В итоге так все и произошло — Ковпак, преследуя свои интересы, выкупил долг, а Сычев остался ни с чем, после чего, если верить «козловской» легенде, начал «мочить» мэра через подконтрольные СМИ.Собственно, те же источники распространяют информацию, что у Сычева есть еще один повод войти в конфронтацию с администрацией — ему «приписали» наличие недвижимости в районе автовокзала, как и депутату Заксобрания Геннадию Ушакову, которого называют владельцем гостиницы по соседству.Крайне интересный момент: а в ФСБ и полицию Козлов обратиться не пробовал?Экс-депутат Кушвинской городской думы Александр Камбаратов, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, может отделаться «условкой» при самом худшем для него раскладе. В лучшем процесс закончится оправдательным приговором. По слухам, такая информация исходит из окружения самого подследственного, который ранее служил в правоохранительных органах. Отметим, что заседание по делу Камбаратова состоится 10 января.По версии следствия, летом 2017 года Камбаратов предложил местному жителю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. За это он попросил полтора миллиона рублей. В действительности же обвиняемый не собирался исполнять обещание. При передаче денег Камбаратова задержали оперативники свердловского УФСБ.Бывшие сотрудники силовых ведомств выражают недоумение работой своих коллег из Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (СУВДТ) и Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Они предлагают ликвидировать подразделения, приводя в пример расследование одного уголовного дела.17 декабря 2015 года оперативник уголовного розыска СУВДТ (!!!) провел проверочную закупку, которая подтвердила, что чемпион и рекордсмен мира по парапланеризму Кирилл Екимов является организатором «отдыха в небе» — устраивает досуг для желающих прокатиться на летательном аппарате. Оперативник УГ Екимову за «покатушки» над озером Шарташ передал 1500 рублей (и это вместо того, что ловить реальных бандитов), после чего материалы проверки были переданы в Уральское следственное управление на транспорте СКР.В отношении Екимова, у которого был конфликт с местным руководством ДОСААФ, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Аппарат был изъят и в результате хранения, не отвечающего условиям, пришел в негодность.По данным проведенной экспертизы, на расширительном бачке летательного аппарата была трещина, что могло повлечь вытекание из него антифриза, который, в свою очередь, мог попасть на оперативника и причинить вред его здоровью (и это при том, что бачок находится сзади). На суде выступил эксперт, который пояснил, что на аппарате установлен двигатель воздушного охлаждения, который не предусматривает наличие расширительного бачка, после чего версия следствия «распалась».Казалось бы, дело в связи с открывшимися обстоятельствами и «качеством» экспертизы должны закрыть, но нет. В июне этого года суд возвращает дело обратно следователям, которые назначают новую экспертизу.«И как «эскашники» находят время заниматься такой ерундой? Может, пора сокращать штаты?» — шепчутся ветераны службы.