На Урале бизнес и власть договорились сообща бороться с кабельным фальсификатом

В Ревде при строительстве школы на 500 учащихся на ул. Кирпичный завод, д.2 выявлены нарушения – использовалась кабельная продукция, не соответствующая техническим нормам. На строительство образовательного учреждения (заказчиком выступала администрация Ревдинского городского округа) из бюджета было выделено 298 миллионов рублей. Согласно протоколам испытаний, ни один из проверяемых кабелей не прошел проверку. Так, продукция кабельного завода «Кабэкс» «завалилась» по показателям дымообразования при горении/тлении, толщине и расцветке изоляции, кабель производства ООО «Конкорд» не прошел «экзамен» по показателю дымообразования при горении/тлении, а ООО «Эм-Кабель» по маркировке.Аналогичные нарушения выявлены при реконструкции Дома культуры в Верхнем Дуброво, который в январе 2019 года был торжественно открыт (реконструировался по поручению губернатора Свердловской области, стоимость проекта составила более 60 миллионов рублей). Здесь специалисты «забраковали» кабель производства «ИВКЗ» («Ивановский кабельный завод») по толщине и расцветке изоляции.Между тем, использование при строительных работах некачественной кабельно-проводниковой продукции может привести к трагическим последствиям – пожарам с человеческими жертвами. Как сообщил в ходе пресс-конференции, которая прошла в ТАСС-Урал, государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Веселов, в регионе происходит огромное количество пожаров по электротехническим причинам. По его данным, за 2018 год на территории области по указанной причине произошло1160 пожаров. Это 33 % от общего количества возгораний, при этом наблюдается рост по сравнению с 2017 годом на 5%.В большинстве случаев пожары, которые происходят по электротехническим причинам, фиксируются в жилом секторе – 89%. В ходе этих пожаров погибли 65 человек, в том числе 6 детей, травмы получили 91 человек. Материальный ущерб составил 121 миллион рублей. За истекший период 2019 года по указанной причине произошло уже 296 пожаров, погибли 16 человек, в том числе два ребенка. Материальный ущерб составил 24 миллиона рублей.Как показывает экспертиза, в большинстве случаев причиной возгораний становятся короткое замыкание и перегрузка сетей.«При использовании некачественной продукции во много раз увеличивается риск возникновения пожаров. Её основная часть реализуется в мелких торговых точках, небольших магазинах, рынках. Приобретать необходимо у крупных реализаторов», – советует Алексей Веселов.В конце апреля печальную статистику начнут «ломать» через изменения в законодательстве – планируется, что через ЗакСобрание Свердловской области на федеральный уровень будет предложена инициатива об увеличении штрафов производителей некачественной продукции.«Через законодательные механизмы надо ужесточать ответственность за производство некачественной продукции. Сейчас штраф составляет от 300 до 500 тысяч рублей, что даже для среднего завода не является критичной суммой. Мы предлагаем увеличить штраф от 1 до 3 миллионов рублей», – сообщил в ходе пресс-конференции заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель», руководитель проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин.Реализация пилотного проекта «Кабель без опасности», которую поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, позволила в 2018 году выявить массу нарушений по всей России. Кроме Свердловской области, он реализуется еще в 8-ми субъектах РФ. Это Московская область, Пермский край, Владимирская область, Омская область, Башкирия, Чувашия, Мордовия, Татарстан.Проверка на объектах была разделена на два этапа: документарный инструментальный надзор. В ходе документарной проверка изучались сертификаты и эксплуатационные документы, в рамках инструментарной продукция проходила испытание в аккредитованных лабораториях.«Было проведено 64 документарных проверки на объектах капитального строительства. 136 поставщиков проверено, результаты неутешительные – более 50% документов выдано с нарушениями», – говорит Владимир Кашкин.В одних случаях сертификаты на продукцию были недействительные, в других отсутствовали в едином реестре Федеральной службы по аккредитации, в-третьих – органы выдавшие сертификат, на момент проверки прекратили свою действительность.Инструментальная проверка проводилась в 7 семи субъектах РФ на 23 объектах капитального строительства. В рамках проверки была отобрана продукция 44 заводов изготовителей, всего 122 образца. Из них 93 не соответствуют заявленным техническим параметрам, а в семи случаях контролеры вообще не смогли установить производителя, так как продукция не имела маркировки в принципе.«82% продукции не соответствует пожарным параметрам, по огнестойкости, коэффициенту образования дыма. На сегодня итог всей работы заключается в том, что проверки показали наличие проблемы в самых критичных местах. Есть возможность изменить ситуацию. У нас уже достигнуты соответствующие договоренности с Управлением капитального строительства Свердловской области и Екатеринбурга (выступают заказчиками при строительстве объектов, финансируемых из бюджета – школ, детских садов, спортивных комплексов и др. – Прим. ред.), определяется перечень объектов для проверки», – добавил Владимир Кашкин.Он анонсировал, что кроме увеличения штрафных санкций через законодательные механизмы необходимо иначе подойти к вопросам о сертификации продукции, устранив коллизию, когда сертификат выдается, а лаборатория, выдавшая его, закрывается.«Третий вопрос – это проработка проекта по изменению надзора за хозяйствующими субъектами, потому что фактически сегодня у госорганов нет возможности осуществлять инструментальный контроль», – выразил свою позицию Владимир Кашкин.Одним из результатов проекта должно стать глобальное снижение некачественной продукции на рынке.«Проект направлен на то, чтобы покупатель мог, не опасаясь приобретать продукцию в любой торговой точке», – говорит Владимир Кашкин.Участников рынка поддерживают и властные структуры.«Проверки подтвердили, что проблема существует и она масштабна. Любой объект находится в зоне риска, и мы будем рекомендовать заказчикам проводить проверки», – сообщил начальник Отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Илья Бартош.В Уральском межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии также озабочены проблемой.«В 2018 году мы проводили инструментальный надзор, проведено 18 испытаний. Особую озабоченность вызывает толщина изоляции жил и испытания на дымообразование при горении и тлении. Советуем рядовым покупателем обращать внимание на маркировку, информацию, на упаковке должен быть указан месяц, год производства», – говорит руководитель ведомства Светлана Михеева.