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Общество


19:52 | 30.11.2018

Михаил Кийко, фото - пресс-служба АО «Объединенная зерновая компания»

За арестом Александра Устинова стоит генерал-полковник в отставке

Известного телеграммера и его «бригаду» «разрабатывал» бывший замдиректора ФСКН

Среди различных версий о том, кто стоит за проблемами скандально известного телеграммера Александра Устинова, наиболее вероятной является точка зрения, что искать следует в высокопоставленных кругах федерального уровня среди известных чиновников и бизнесменов. Именно на эту целевую аудиторию, согласно версии следствия, ориентировалась группа Устинова, перейдя некую морально-этическую черту. Среди наиболее очевидных кандидатур, обладающих соответствующими ресурсами и можно выделить председателя Банка ВТБ Костина и отставного генерала Кийко, который после упразднения ФСКН России ушел в большой бизнес. Именно они обладали наибольшими ресурсами по реализации спецоперации, закончившейся задержанием Устинова и его сподвижников.

Судя по развитию событий, то именно кандидатура Михаила Кийко является наиболее очевидной. Михаил Юрьевич Кийко - российский государственный деятель, генеральный директор акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), ранее - заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, генерал-полковник полиции, кандидат экономических наук.

Всего лишь пару недель назад было объявлено, что Михаил Кийко покидает пост руководителя зерновой корпорации в связи с переходом на новое место работы. Примечательно, что в интервью «Газете.Ru» Кийко дал крайне резкую оценку развернутой против него в сети интернет черной пиар кампании: «Указанные сведения, распространяемые отдельными сайтами, являлись предметом судебного рассмотрения и были признаны не соответствующими действительности. Я надеюсь, что в ближайшее время все эти публикации получат соответствующую уголовно-правовую оценку».

Как оказалось, речь идет именно о клеветнических публикациях, размещенных на интернет-ресурсах, замкнутых на группу Устинова. Несколько месяцев назад Химкинский суд г. Москвы удовлетворил исковые требования Кийко к владельцу ресурса The Moscow Post, а сам ответчик признал исковые требования, заявив о заказном характере статьи и якобы назвал юристам генерала имя заказчика.

Затем и Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск о защите деловой репутации Кийко к владельцу kompromatural.ru Алексею Бочарову. И еще один примечательный факт – всего лишь за несколько дней до задержания Устинова и его подельников, от адвоката Михаила Кийко Прибылева С.В., в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы.

Примечательно также, что интересы Михаила Кийко как в арбитражных делах, так и в уголовном деле, представляет известная фирма Alliance Legal CG, юристы которой согласно сведениям картотеки арбитражных дел, представляли в судах интересы того же АМЗ «ВЕНТПРОМ», – структуры, не менее пострадавшей от действий Устинова и его команды.

Адвокат Прибылев С.В., согласно сведениям из реестра, является руководителем уральского филиала адвокатского бюро Alliance Legal, и неоднократно защищал интересы крупных уральских бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Среди клиентов Прибылева – пострадавший от покушения генерал Борис Тимониченко, теперь уже экс-начальник Свердловской ГИБДД Юрий Демин, семья депутата Валерия Язева и другие высокопоставленные лица. К сожалению, получить какие-либо комментарии от уральского VIP адвоката в связи с его нахождением в командировке в настоящее время не представилось возможным.

Кто-то может назвать эту цепочку событий простым совпадением, но уж слишком рьяно правоохранительные органы отреагировали на заявление АО «АМЗ ВЕНТПРОМ» в отношении г-на Устинова. АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» достаточно известное на Урале предприятие, но все же является обычной коммерческой структурой. И без серьезного покровительства вряд ли добилось бы возбуждение столь громкого уголовного дела.

И если развивать тему перехода Устиновым и компанией некой морально-этической черты, то за арестом блогера Устинова, вероятней всего, стоят не Сечин и ВТБ, а именно генерал Кийко. Достаточно провести беглый анализ размещенных статей в отношении, по выражению самих же их авторов, «могущественного силовика», и становится очевидным, что в отношении него была устроена настоящая травля с присвоением роли «крыши для наркотраффика братьев Магомедовых», направленная на подрыв деловой репутации отставного генерала.

Потому не исключено, что зеленый свет уголовному делу дал именно Кийко, юристы которого в течение года выиграли несколько судебных дел о защите деловой репутации против «компроматных» сетевых изданий.

«Кийко зашел в «ОЗК» после посадки Магомедовых разгребать то, что они там натворили по протекции спецслужб. Устинов его «гасил» по-черному и в Телеграмме и в информационных «помойках» типа «Компромат-Урал», вынуждая заплатить. Причем в биткоинах. Кийко в итоге решил его посадить, операция по задержанию готовилась около полугода. У генерал-полковника по линии силовиков остались связи с заводом из Артемовского, и он решил ими воспользоваться. Только Устинов уже не биткоины, а кэш хотел получить. На том и хлопнули», – объясняет подноготную информированный собеседник.

Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»

 


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