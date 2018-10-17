«Мы столкнулись с ростом объемов ввоза запрещенных товаров»

- Начнем все-таки по порядку. 4 года в нашу страну запрещено ввозить некоторые виды товаров. Такое решение принято президентом, правительство определило перечни товаров и стран. Задача таможенных органов – обеспечить соблюдение этого запрета. В этом году мы создали мобильные группы таможенников, которые работают недалеко от российско-казахстанской границы. По сути, это передвижные таможенные посты. Мы получаем информацию о перевозчиках подконтрольных товаров от наших коллег – сотрудников пограничной службы. Затем большегрузы встречаем мы. Таможенников интересуют в первую очередь товаросопроводительные и разрешительные документы, а также информация о получателе товара в России.При этом если раньше «санкционку» пытались ввозить почти не скрывая, то сейчас, с учетом усиления нашего контроля, недобросовестные предприниматели начали использовать более сложные схемы ввоза.Например, летом мы столкнулись с ситуацией: 11 фур, в которых было больше 200 тонн яблок, пересекли границу в Троицке Челябинской области. Нам и сотрудникам Россельхознадзора представили документы: якобы яблоки выращены в Киргизии. Но и сорт, и внешний вид фруктов вызвал у нас обоснованные сомнения. И их подтвердили эксперты: регион происхождения – Европа. Мы запрашиваем у предпринимателя настоящие документы, ведь не вся продукция из Европы санкционная. А предприниматель уходит, что называется, в «подполье», бросив на границе своих водителей и тонны яблок. В итоге фуры с фруктами отправили обратно в Казахстан. Но зачастую продукты уничтожают, поскольку нам не представляют реальные разрешительные документы на товары. А значит, мы не можем гарантировать безопасность таких продуктов для потребителя.- Перечень товаров значителен. Мы в основном выявляем фрукты: яблоки, груши. Бывает, везут и свиной шпик, говяжий язык.- Да, чаще всего ввоз таких товаров идет в ночное время. Но мы к этому готовы – работаем круглосуточно! Кроме того, активно используется так называемая перемаркировка товаров. Это когда перед пересечением границы меняются документы. Как говорится, легким движением руки европейская продукция превращается, например, в среднеазиатскую.- В последнее время мы столкнулись с ростом числа фактов выявления ввоза сигарет, табачной продукции. Мы это связываем с повышением цен на сигареты в нашей стране. После этого поток нелегальной табачной продукции заметно увеличился. Например, за этот год на территорию Урала пытались ввезти 152 тысячи пачек. Буквально на прошлой неделе выявили больше полутора тонн сигарет. Их привезли из Киргизии. Все они без сопроводительных документов и акцизных марок. Откуда они, кем и когда выпущены – неизвестно.Везут к нам контрафактную одежду и обувь, на ввоз которой нет не только разрешения правообладателей брендов, но и никаких сертификатов соответствия безопасности. Такая одежда тоже может быть с сюрпризом: бывали случаи, когда ткань оказывалась со стойкими красителями или с едким запахом. Такая продукция, может быть, и дешевле товаров отечественных производителей, только точно не безопаснее. Кроме того, если товары ввозятся нелегально, с них не платятся налоги, а значит, отечественные производители находятся в неравных конкурентных условиях.- Разочарую: таможенные органы не продают изъятые товары. Все, что мы изымаем, передаем в подразделения Росимущества. И уже там принимают решение, как распорядиться товарами. Если их и выставляют на продажу, то только через регистрацию на официальном сайте Росимущества. Поэтому магазины конфиската – не более чем маркетинговая уловка для привлечения клиентов.