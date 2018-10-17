Общество
10:55 | 19.10.2018
Заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы Михаил Пономарев
«Мы столкнулись с ростом объемов ввоза запрещенных товаров»
Заместитель начальника Уральского таможенного управления – о конфискате и «санкционке»
- Начнем с самого животрепещущего вопроса. Часто в новостных лентах появляются сообщения об уничтожении очередной партии «санкционки». Почему такие кардинальные меры?
- Начнем все-таки по порядку. 4 года в нашу страну запрещено ввозить некоторые виды товаров. Такое решение принято президентом, правительство определило перечни товаров и стран. Задача таможенных органов – обеспечить соблюдение этого запрета. В этом году мы создали мобильные группы таможенников, которые работают недалеко от российско-казахстанской границы. По сути, это передвижные таможенные посты. Мы получаем информацию о перевозчиках подконтрольных товаров от наших коллег – сотрудников пограничной службы. Затем большегрузы встречаем мы. Таможенников интересуют в первую очередь товаросопроводительные и разрешительные документы, а также информация о получателе товара в России.
При этом если раньше «санкционку» пытались ввозить почти не скрывая, то сейчас, с учетом усиления нашего контроля, недобросовестные предприниматели начали использовать более сложные схемы ввоза.
Например, летом мы столкнулись с ситуацией: 11 фур, в которых было больше 200 тонн яблок, пересекли границу в Троицке Челябинской области. Нам и сотрудникам Россельхознадзора представили документы: якобы яблоки выращены в Киргизии. Но и сорт, и внешний вид фруктов вызвал у нас обоснованные сомнения. И их подтвердили эксперты: регион происхождения – Европа. Мы запрашиваем у предпринимателя настоящие документы, ведь не вся продукция из Европы санкционная. А предприниматель уходит, что называется, в «подполье», бросив на границе своих водителей и тонны яблок. В итоге фуры с фруктами отправили обратно в Казахстан. Но зачастую продукты уничтожают, поскольку нам не представляют реальные разрешительные документы на товары. А значит, мы не можем гарантировать безопасность таких продуктов для потребителя.
- Только яблоки или есть еще продукты-нелегалы?
- Перечень товаров значителен. Мы в основном выявляем фрукты: яблоки, груши. Бывает, везут и свиной шпик, говяжий язык.
- Пытаются ли как-то скрываться недобросовестные предприниматели? Может быть, везут товары ночью или ищут пути объезда?
- Да, чаще всего ввоз таких товаров идет в ночное время. Но мы к этому готовы – работаем круглосуточно! Кроме того, активно используется так называемая перемаркировка товаров. Это когда перед пересечением границы меняются документы. Как говорится, легким движением руки европейская продукция превращается, например, в среднеазиатскую.
- А что, кроме продуктов, пытаются нелегально ввезти в нашу страну?
- В последнее время мы столкнулись с ростом числа фактов выявления ввоза сигарет, табачной продукции. Мы это связываем с повышением цен на сигареты в нашей стране. После этого поток нелегальной табачной продукции заметно увеличился. Например, за этот год на территорию Урала пытались ввезти 152 тысячи пачек. Буквально на прошлой неделе выявили больше полутора тонн сигарет. Их привезли из Киргизии. Все они без сопроводительных документов и акцизных марок. Откуда они, кем и когда выпущены – неизвестно.
Везут к нам контрафактную одежду и обувь, на ввоз которой нет не только разрешения правообладателей брендов, но и никаких сертификатов соответствия безопасности. Такая одежда тоже может быть с сюрпризом: бывали случаи, когда ткань оказывалась со стойкими красителями или с едким запахом. Такая продукция, может быть, и дешевле товаров отечественных производителей, только точно не безопаснее. Кроме того, если товары ввозятся нелегально, с них не платятся налоги, а значит, отечественные производители находятся в неравных конкурентных условиях.
- Однако город то и дело пестрит объявлениями о распродаже таможенного конфиската. Что-то все-таки попадает на прилавки?
- Разочарую: таможенные органы не продают изъятые товары. Все, что мы изымаем, передаем в подразделения Росимущества. И уже там принимают решение, как распорядиться товарами. Если их и выставляют на продажу, то только через регистрацию на официальном сайте Росимущества. Поэтому магазины конфиската – не более чем маркетинговая уловка для привлечения клиентов.
Интервью подготовлено при содействии пресс-службы Уральского таможенного управления
Мария Сергеева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:22 | 19.10.2018
Екатеринбургский цирк могут временно закрыть 1 ноября
13:13 | 19.10.2018
В Свердловской области разыскивают пропавшего в Карпинске пенсионера. Нужна помощь
13:00 | 19.10.2018
Свердловчан предупреждают о двух бомжах, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления
12:44 | 19.10.2018
Новый автобусный маршрут соединит Пермь I с центром краевой столицы
12:38 | 19.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 октября 2018 года
12:22 | 19.10.2018
В выходные в Перми похолодает
12:10 | 19.10.2018
Уральские таможенники оформили более 400 кг декораций для спектакля израильской группы в Екатеринбурге
11:59 | 19.10.2018
В День народного единства в уральской столице организуют крестный ход
11:42 | 19.10.2018
4 ноября в Свердловской области пройдет «Ночь искусств»
11:22 | 19.10.2018
В Асбесте приостановлена деятельность завода, превысившего нормы выбросов вредных веществ
10:57 | 19.10.2018
Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 1,4 тонны кондитерских и хлебобулочных изделий
10:45 | 19.10.2018
Евгений Куйвашев хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Наманганской областью Узбекистана
10:34 | 19.10.2018
ГИБДД Зауралья бьет тревогу: «Даже присутствие ребенка в салоне автомобиля не останавливает родителей от грубых нарушений»
10:28 | 19.10.2018
Бажов, Чайковский, Жуков: общественники предложили, чьё имя присвоить аэропорту Кольцово
09:58 | 19.10.2018
У екатеринбуржца за долги в 60 тысяч рублей забрали мебель и технику
09:42 | 19.10.2018
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Екатеринбурге
09:17 | 19.10.2018
Ночью в доме на Сортировке горел мусоропровод. Спасено 58 человек
21:13 | 18.10.2018
Урал и Москву свяжут скоростные железные и автомобильные дороги
20:21 | 18.10.2018
Заместителем по вопросам организации управления в Екатеринбурге станет Игорь Сутягин
19:48 | 18.10.2018
Прокуратура проверила обеспечение теплом жителей поселка в Белоярском
19:36 | 18.10.2018
В УМВД Екатеринбурга состоялось важное кадровое назначение. Кресло пустовало один год
19:36 | 18.10.2018
По первому «спрямленному» участку шоссе Космонавтов в Перми начато движение транспорта
18:27 | 18.10.2018
Транспортный налог в Прикамье будет начисляться по-новому
17:41 | 18.10.2018
Парламентарии поддержали выплату субсидий обманутым дольщикам Кизела
17:34 | 18.10.2018
Свердловские депутаты могут вернуть букву «ё» в названия муниципалитетов
17:19 | 18.10.2018
Пермские кадеты стали серебряными призерами III Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья»
17:13 | 18.10.2018
Улица Строителей в Перми будет строиться на деньги края
16:59 | 18.10.2018
Почти 50 % пермяков заметили улучшение состояния дорог
16:35 | 18.10.2018
В Екатеринбургский зоопарк привезли чернобурого лиса
16:15 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев в свободное время посетил рынок в Узбекистане
16:04 | 18.10.2018
Минздрав приостановил вакцинацию прикамских школьников
15:51 | 18.10.2018
Жители Кургана соберутся в Детском парке, чтобы почтить память жертв массового убийства в Керчи
15:14 | 18.10.2018
В Свердловской области 80 % пожаров в жилых помещениях приходится на частный сектор
14:53 | 18.10.2018
В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра
14:29 | 18.10.2018
В следующий четверг глава Перми примет горожан в Ленинском районе
14:28 | 18.10.2018
В свердловских моногородах создано 45,5 тысячи новых рабочих мест
13:52 | 18.10.2018
В Екатеринбурге почтили память жертв в Керчи
13:41 | 18.10.2018
В Кургане подвыпивший гость застрял в оконной решетке после застолья
13:41 | 18.10.2018
Свердловская прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реки
13:14 | 18.10.2018
За три года в Прикамье благоустроят более 1500 общественных пространств
13:09 | 18.10.2018
Министром ЖКХ Пермского края станет Александр Шицын