Екатеринбургские УК ищут нарушителей газовой безопасности на Кипре и в Ивделе



Управляющий УК «ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов

«Иногда в ходе контрольной опрессовки газопровода выясняется, что система негерметична, есть утечка. Для того чтобы найти повреждение, необходимо проверить оборудование во всех квартирах. И если специалисты не получают доступ, они будут вынуждены перекрыть газ во избежание ЧП», — пояснили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».Случаев, когда весь подъезд долгое время сидит без газа по вине одного собственника, уклоняющегося от проверок, в Екатеринбурге достаточно. Самый громкий — в Октябрьском районе. В доме на Малышева, 116, люди были вынуждены пользоваться электроплитами полтора года. Десять месяцев прожили без газа и собственники в доме на Бажова, 103. Их соседка уехала жить в Ивдель, никого не поставив в известность. Искали пропавшую женщину с помощью полиции.Проблема настолько серьезна, что «Екатеринбурггазу» пришлось опубликовать на сайте список квартир, в которые специалисты не смогли попасть для планового технического обслуживания в 2017 году (в ближайшее время эта информация будет передана в прокуратуру и Госжилстройнадзор). Особенно много «уклонистов» в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах — из 668 квартир 264 находятся на этих территориях.«Это не всегда люди, которые отказываются открывать дверь. Есть и те, кто, к примеру, уехал в отпуск. Люди не имеют привычки сообщать соседям или сотрудникам управляющей компании о своем отъезде. Уезжая, никто не оставляет контакты, а нам потом приходится прилагать массу усилий, чтобы найти человека, из-за которого страдает весь дом. Однажды мы вычислили собственника через соцсети и обнаружили его на Кипре. Вопрос удалось решить. Но так бывает не всегда», — говорит управляющий УК «ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов. Он добавляет, что отсутствие газа не единственная проблема, которую может принести соседям долго отсутствующий хозяин жилого помещения.«Недавно к нам обратились жители дома на Красных Командиров, 72. Они жаловались на жуткий холод в квартире при горячих батареях. Сначала мы не могли понять, в чем дело, а потом выяснилось, что соседка, живущая через стенку, переехала в Челябинск, но бросила квартиру с настежь открытыми окнами, — рассказывает Антон Крылов. — Иногда срочный доступ в квартиру требуется в связи с засорами. И если собственника нет, весь стояк остается без воды».В управляющих компаниях призывают жителей, собирающихся в долгую поездку, обязательно оставлять свои контактные телефоны кому-то из соседей. А газовики, в свою очередь, напоминают, что для нарушителей газовой безопасности предусмотрена административная ответственность в размере от 1 до 2 тысяч рублей (за повторное правонарушение — от 2 до 5 тысяч). Если действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, уклоняющийся от проверок человек заплатит от 10 до 30 тысяч рублей.