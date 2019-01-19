Выставка «Образование и карьера-2019» собрала почти 57 тысяч посетителей

18:05 | 21.01.2019

В Перми завершилась межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера». За четыре дня работы выставочный центр «Пермская ярмарка» посетило почти 57 тысяч человек. По информации организаторов, из них почти 5 тысяч – школьники.



Прошло более 190 мероприятий деловой программы форума. Одним из ключевых событий форума стало пленарное заседание «Выпускник-2023: шансы на успех». На нем представители краевых и городских властей, представители науки, эксперты системы образования и потенциальные работодатели обсудили, какими навыками должен будет обладать выпускник вуза в 2023 году.



Как отметил руководитель проекта «Атлас новых профессий», ведущий образовательных программ (МШУ «СКОЛКОВО», Агентство стратегических инициатив) Дмитрий Судаков, люди не привыкли думать на отдаленную перспективу. «Последние три-четыре года люди массово начали говорить об отдаленном будущем: о профессиях, в частности. И сейчас, понимая, что 2030 год наступит очень быстро, люди стали думать, что им будет полезным в этом будущем, какие навыки позволят им комфортно существовать в мире высоких технологий», – подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Судаков.



По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, постоянно развивающийся мир предъявляет к человеку все больше требований. «Именно поэтому необходимо принять как должное практику непрерывного образования и быть готовым к тому, что за жизнь придется сменить даже 8 профессий! – отмечает Раиса Кассина. – Ведь в условиях постоянной конкуренции в результате выигрывает тот, кто умеет учиться, переучиваться и применять полученные знания на практике». Также министр отметила, что нужно отходить от привычного и стандартного профориентирования ребят и деления на гуманитариев и технарей. «Мы сейчас не говорим о каком-то далеком будущем, уже сейчас ценятся люди с развитыми навыками во всех областях: от программирования до написания текстов. Специалист, который хочет быть успешным сегодня, не должен останавливаться на достигнутом ни на секунду! Этому сейчас нужно учить наших детей», – подытожила министр.



Кроме того, в ходе обсуждения участники пленарного заседания также акцентировали внимание на том, что работодатели редко могут сформулировать запрос на кадры в перспективе на 5-6 лет. Поэтому важно, чтобы как выпускники вузов, так и уже работающие специалисты были готовы продолжать обучение. Образование, в свою очередь, должно переориентироваться на переобучение специалистов в коротких циклах. Так как одним из важных навыков будущего станет социальное благополучие и умение быстро адаптироваться к изменяющейся среде.