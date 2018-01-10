«Пить теперь можно не только чай»: чем порадует фестиваль «Старый Новый Рок — 2018»

17:15 | 11.01.2018

Фестиваль «Старый Новый Рок — 2018» готов удивить гостей мероприятия. Уже послезавтра в «Ельцин-центре», по прогнозам организаторов мероприятия, соберется около трех тысяч зрителей, для которых выступят 40 музыкальных коллективов и хедлайнеры фестиваля: группа «Курара», немецкие музыканты Suit, украинская группа «Пошлая Молли», трио из Перми Gnoomes, а также группа «ТОП», Александр Кутиков и группа «Нюанс».



В этом году «Старый Новый Рок» разместит музыкантов на четырех площадках. Из 300 заявленных на участие в фестивале музыкальных коллективов были отобраны исключительно лучшие. «Я обещаю, что ни на одной сцене не будет ни одного провального коллектива. Уровень молодых коллективов в этом году небывалый», — отметил директор фестиваля Евгений Горенбург.



Жемчужиной программы фестиваля станет презентация книги советского и российского музыканта, музыкального продюсера, члена Гильдии Сонграйтеров Калифорнии Владимира Елизарова «Азбука современного вокалиста. Метод инструментального мышления и импровизации». Как отметил сам автор, книгу можно назвать уникальной, так как подобного пособия в России еще не было. Интересной книга может стать как для начинающих вокалистов, так и для музыкантов высокого уровня. К фестивалю «Старый Новый Рок — 2019» планируется выход книги о вокале для всех, в частности для любителей караоке. «Я пытаюсь найти формулу, а затем написать книгу о том, как научиться петь дома. Это будет небольшое пособие», — анонсировал книгу Елизаров.



Помимо музыкальных групп, на фестивале выступят музыкальный обозреватель Владимир Полупанов и журналистка из Голландии Штеффи Веббер. Дополнением к музыке станут лекции экспертов.



Как отметил Евгений Горенбург, в этом году атмосфера «Старого Нового Рока» будет более рок-н-ролльной: «Пить теперь можно будет не только чай». К счастью, за действием будут наблюдать сотрудники охраны. Директор фестиваля также посоветовал гостям мероприятия подъезжать пораньше: с парковкой автомобилей возле «Ельцин-центра» могут возникнуть проблемы.



Напомним, что открытие фестиваля состоится 13 января в 19:00, завершится «Старый Новый Рок» к полуночи, однако после этого все желающие могут посетить after-party, на котором выступят несколько групп, прошедшие отбор на участие в фестивале, но не оказавшиеся на основных сценах.