Госавтоинспекция открыла движение по трассе Ревда — Дегтярск — Курганово

14:19 | 10.01.2018

Движение по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово восстановлено. Напомним, что ранее свердловская Госавтоинспекция закрыла дорогу из-за неудовлетворительного состояния проезжей части. На дороге образовался снежный накат и шуга (каша).



«Недостатки зимнего содержания, выявленные сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово накануне, были устранены обслуживающей организацией. После повторного обследования сотрудниками дорожного надзора ГИБДД движение общественного транспорта по данной автодороге было вновь разрешено», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.





Фото: revda-novosti.ru