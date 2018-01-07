Свердловская область в числе лидеров УрФО по объему несырьевого экспорта

09:59 | 10.01.2018

Свердловская область лидирует в УрФО по объему экспорта несырьевой продукции. В январе — сентябре 2017 года весь внешнеторговый оборот региона увеличился на 5 % и достиг 7,1 млрд долларов, объем экспорта составил 4,7 млрд долларов.



Основу экспорта традиционно составили металлургическая, химическая, машиностроительная продукция. Поставки металлов выросли на 13 %, а по некоторым группам — более чем на 30 %, в том числе благодаря модернизации Каменск-Уральского металлургического завода, Ревдинского завода по обработке цветных металлов и других.



Экспорт железнодорожной техники вырос в 1,6 раза, прежде всего за счет поставок в Иран. Также отмечен рост экспорта фармацевтической продукции (на 37 %), полимеров (на 27 %), минеральных продуктов (на 59 %), продовольствия (на 34 %).



Больше всего Свердловская область экспортирует в такие страны, как США, Казахстан, Китай, Греция и Германия.





Фото: bzns.media