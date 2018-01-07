В Ревде при пожаре угарным газом отравились трое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии

17:32 | 9.01.2018

В Ревде проводится проверка из-за отравления угарным газом троих детей: 2011, 2015 и 2017 годов рождения. Инцидент произошел сегодня утром. В квартире дома на улице Максима Горького произошел пожар.



«Рассматриваются все версии, среди которых приоритетными являются неисправность проводов у елки, иных электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Дети госпитализированы. Состояние двух старших детей – мальчиков – стабильное, у девочки 2017 года рождения – тяжелое. Примечательно, что дети находились дома одни.