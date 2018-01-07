Волейболистки «Уралочки» в матче Суперлиги взяли реванш у «Ленинградки»

17:26 | 8.01.2018

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» со счетом 3:2 одержал победу над санкт-петербургской «Ленинградкой». Встреча проходила в рамках 12-го тура российской Суперлиги.



Ранее «Ленинградка» нанесла неожиданное поражение уральской команде. В этот раз подопечным Николая Карполя удалось взять реванш.



Следующий для «Уралочки» матч пройдет 10 января в рамках 1/16 финала европейского Кубка конфедераций против румынского «ЦСМ Бухарест».





Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»