Ещё один новогодний пожар в Свердловской области, теперь в Реже

17:34 | 1.01.2018

Последствия празднования Нового года продолжают сказываться. Статистика пожаров в Свердловской области пополнилась еще одним случаем.



Примерно в 13:00 1 января на улице Зелёной в Реже загорелся частный дом.



Огонь охватил 50 кв. метров площади дома. В пожаре пострадали кровля, стены, потолочные перекрытия и домашнее имущество.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Справиться с пожаром удалось за четверть часа.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СО.