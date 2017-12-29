«Полицейский дед Мороз» в Ревде

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» в рамках акции «Полицейский дед Мороз» пришли в образах Деда Мороза и Снегурочки к семьям, состоящим на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних, а также к семьям находящимся в трудной жизненной ситуации.Мальчишки и девчонки с нетерпение ждали сказочных гостей и подготовили для них стихотворения и песни. Дед Мороз и Снегурочка с огромным удовольствием слушали ребят, интересовались, чем малыши любят заниматься, в какие игры играть, их успеваемостью в образовательных учреждениях.Полицейские не только поздравили несовершеннолетних, но также провели с детьми и родителями или их законными представителями воспитательные и профилактические беседы об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия. Дали рекомендации по соблюдению личной и общественной безопасности в период новогодних каникул, правилах поведения в публичных местах, на проезжей части и транспортных объектах. После чего ребятишкам были подарены мягкие игрушки и сладкие подарки.Все дети искренне радовались приходу необычных гостей и обещали хорошо вести себя в Новом году.Текст: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: МО МВД России «Ревдинский»