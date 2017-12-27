«Рождественские старты»: в Екатеринбурге пройдет старейший легкоатлетический турнир

17:36 | 29.12.2017

7 января в Екатеринбурге состоятся одни из старейших в России легкоатлетических соревнований — «Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова». Ожидается, что в турнире примет участие более 200 спортсменов из 40 городов страны, в том числе такие прославленные спортсмены, как Иван Ухов, Данил Лысенко, Игорь Образцов, Кристина Сивкова, Сергей Мудров и многие другие.



На соревнованиях разыграют 12 комплектов медалей. Победители и призеры, кроме денежных премий, получат дополнительные финансовые бонусы: 100 тысяч выплатят тем, кто установит рекорд России, 50 тысяч полагается за рекорд турнира, 10 тысяч — за высокие спортивные результаты в видах.



«Рождественские старты» проводятся ежегодно с 1990 года. С 2016 года они входят в российскую серию Гран-при по легкой атлетике в помещении.





Фото: soyuzmash.ru