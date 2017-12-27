Владельцы собак, растерзавших девочку в деревне Пальмино, получили наказание в виде ограничения свободы

11:21 | 29.12.2017

Тавдинский районный суд вынес приговор двум жителям деревни Пальмино Таборинского района, чьи собаки загрызли семилетнюю девочку.



Напомним, что трагедия произошла 5 февраля 2017 года. Две собаки, самостоятельно разгуливающие без намордников, напали на семилетнюю девочку, игравшую на детской площадке у дома по улице Центральной, 38. В результате девочка от многочисленных укусов скончалась на месте происшествия.



Суд приговорил каждого из подсудимых к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Также они должны выплатить родителям по 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: om-saratov.ru