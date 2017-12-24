Чиновницу из Ирбита обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом

10:12 | 26.12.2017

В Ирбите перед судом предстанет 44-летняя бывшая сотрудница управления социальной политики, обвиняемая в мошенничестве с материнским капиталом.



По версии следствия, женщина, занимая должность специалиста отдела семейной политики и организации социального обслуживания, дважды оформила фиктивные документы о приобретении за счет средств областного материнского капитала (121 543 руб.) земельных участков.



«Земельные участки приобретались за обговоренную с продавцами земельных участков сумму в 20 тыс. рублей. Указанную разницу в стоимости земельного участка, превышающую 100 тыс. рублей, сотрудница отдела семейной политики и организации социального обслуживания присваивала себе», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Сейчас дело передано в суд, женщине грозит до шести лет лишения свободы.





Фото: ofd.daytlt.ru