На свердловских трассах появились автоматические пункты весового и габаритного контроля

16:50 | 25.12.2017

В начале ноября в Свердловской области появилось три автоматических пункта весового и габаритного контроля: на 156-м и 347-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, а также на 23-м км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.



Комплексы в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а именно превышение допустимых габаритов транспортного средства, превышение допустимой общей массы и превышение допустимой нагрузки на каждую ось. Это позволяет выявлять нарушителей без участия сотрудников ГИБДД.



Как сообщили в пресс-службе свердловского УГИБДД, водители ухищряются избегать ответственности, закрывая госномера грузовых автомобилей с помощью подручных средств: снега, тряпок, фанеры. Водители, скрывающие регистрационные знаки, рискуют получить штрафы в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.





Фото: gazetadaily.ru