Автомобиль сбил мужчину в Дегтярске и скрылся. ГИБДД разыскивает очевидцев

14:31 | 22.12.2017

ГИБДД Ревды просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло накануне вечером, около 17:30, на улице Озерной в городе Дегтярске.



Сообщается, что неустановленный автомобиль сбил пешехода — мужчину 1964 года рождения — и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил многочисленные травмы: переломы черепа, ребер, ключицы, позвоночника, таза, бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.



Звонить можно по телефонам 8 (343) 269-77-00, 8 (34397) 5-15-68, 02 и 8 (34397) 5-22-00. Конфиденциальность гарантируется.





Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области