В Екатеринбурге полицейский пошел в магазин за минералкой и задержал преступника

Сотрудник ОВД Тавды старший лейтенант Андрей Баутов, который находился в Екатеринбурге на лечении в ведомственном госпитале, зашел в ТРЦ на Малышева, чтобы купить минеральной воды, и неожиданно заметил мужчину, находившегося в розыске за неявку в суд, и решил его задержать.По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина тоже узнал сыщика в лицо, так как тот ранее доставлял его в суд за административное правонарушение.«Сдаваться добровольно в планы разыскиваемого явно не входило. Он тут же разбил об пол бутылку пива, которая была у него в руке, после чего начал наносить себе «розочкой» повреждения в область шеи, чтобы угодить в больницу, а не в камеру. Но и на этом мужчина не успокоился, оторвал прикрученный к полу столбик ограждения, разбил им стекло в окне и убежал на улицу. Началась погоня. Вооруженный фрагментом битого стекла и металлической конструкцией, он стал бить лобовые стекла стоявших на светофоре машин», — рассказал полковник Горелых.Однако Баутову удалось задержать беглеца, вскоре он был передан прибывшему наряду полиции. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО города Ирбита, его ожидает суд за дачу взятки.«За проявленное мастерство при задержании находившегося в розыске человека на старшего лейтенанта полиции Андрея Баутова руководством территориального ОВД в адрес ГУ МВД России по Свердловской области направлено ходатайство о поощрении», - добавил Валерий Горелых.Фото: В.Н. Горелых