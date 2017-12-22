Жильцы двух домов в Екатеринбурге остались без связи

16:01 | 21.12.2017

В понедельник, 19 декабря, сотрудники полиции Екатеринбурга задержали троих мужчин, подозреваемых в порче линий связи. В результате их действий жильцы двух домов по улице Мира – №№ 42 и 50 остались без доступа к домашнему интернету и кабельному ТВ. Кто именно вызвал полицию доподлинно не известно. По некоторым данным, обратиться мог кто-то из неравнодушных жильцов, заметивших отсутствие связи и вышедших на лестничную площадку. Это и помогло стражам порядка задержать злоумышленников с поличным.



Провайдер, пострадавший от действий вандалов, оценивает ущерб в 17 тысяч рублей. Не исключено, что задержанные могли иметь отношение и к другим подобным фактам порчи оборудования в Кировском районе Екатеринбурга в 2017 году.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УВД Екатеринбурга, по данному факту отделом полиции №1 возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). В ведомстве отмечают, что все трое граждан проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям.



Фото: http://rusnovosty.ru/