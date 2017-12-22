Прокуратура и СКР проводят проверку из-за госпитализации шести школьников в Ревде

16:11 | 21.12.2017

Сотрудники прокуратуры и следственных органов начали проверку по факту ухудшения самочувствия и госпитализации шести учеников 5-го класса в ревдинской школе.



Сообщается, что сегодня во время урока школьники почувствовали недомогание — головную боль, головокружение. Один из детей упал в обморок. Учащиеся были доставлены в местную больницу, где им диагностировали эмоционально-лабильное расстройство и синдром вегетососудистой дистонии.



По информации некоторых СМИ, инцидент произошел на уроке труда, где дети работали с краской и клеем.