На границе Урала и Казахстана разместят мобильные комплексы таможенного контроля

Уральское таможенное управление получило новую специальную технику — мобильные комплексы для контроля товаров, перемещаемых через границу.Комплексы представляют собой необходимые автоматизированные системы: связь, средства защиты информации, технические средства фиксации информации и контроля, которые будут размещаться в грузовых автомобилях КамАЗ и микроавтобусах Ford Transit.«Таким образом, весь процесс контроля, проверки информации и оформления необходимых документов на правонарушителей может происходить за сотни километров от стационарного таможенного поста», — пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Отметим, что мобильные комплексы будут размещены вблизи участка российско-казахстанской границы протяженностью более 1600 километров в Челябинской, Тюменской и Курганской областях.Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления