«Хотел позабавиться»: в Тавде задержали мужчину, разгуливающего по улице с ружьем

10:59 | 21.12.2017

34-летнего жителя Тавды будут судить за хищение ружья и угрозы убийством.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, на днях в полицию поступило сообщение, что по одной из улиц в состоянии алкогольного опьянения расхаживает мужчина с ружьем, целится в прохожих и проезжающие автомобили.



Стражи порядка задержали тавдинца и установили, что охотничье ружье «ИЖ-56» 12-го калибра он украл у своего приятеля, с которым до этого распивал спиртное.



Сам задержанный заверил, что не собирался ни в кого стрелять, а просто хотел позабавиться.