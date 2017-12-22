Екатеринбуржец взял бронзу на всероссийских соревнованиях по плаванию в Астрахани

15:51 | 20.12.2017

Воспитанник екатеринбургской ДЮСШ «Юность» Валерий Луганский завоевал третье место на всероссийском первенстве по плаванию среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Астрахани.



Бронза Валерию досталась за прохождение дистанции 50 метров вольным стилем. Также по итогам заплыва екатеринбуржец выполнил норматив мастера спорта России.



Отметим, что в первенстве приняли участие 900 спортсменов из 62 регионов России.





Фото: astrakhan-24.ru