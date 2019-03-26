Замглавы свердловского ГУ МВД посетил с проверкой миграционный отдел Ревды

Заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Александр Постовалов проверил работу подразделения по вопросам миграции ОВД Ревды. Жалоб от посетителей не поступило, хотя сам полковник остался недоволен условиями оказания услуг, так как в помещениях оказалось холодно: температура не поднимается выше 17-19 градусов. Мерзнут и сотрудники, и посетители.«В коллективе работают только женщины, все они на своих местах вынуждены одеваться максимально тепло, по этой причине здесь часто уходят на больничный. Проверяющие рекомендовали обратиться за помощью в решении данного вопроса в администрацию города - собственнику здания», - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.Кроме того, полковник Постовалов потребовал устранить опасную наледь на пандусе для лиц с ограниченными возможностями.По словам пресс-секретаря Валерия Горелых, руководство регионального полицейского главка проводит подобные внезапные проверки с конца 2018 года.