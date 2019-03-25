Уральцу грозит срок за нападение с ножом на полицейского

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Фигурантом является ранее неоднократно судимый житель города Ревды.Инцидент произошел 10 сентября 2018 года в селе Сухановка Артинского района. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, участковый уполномоченный, увидев на улице машину с находящимся внутри пьяным водителем, пытался помешать завести автомобиль. Для этого сотрудник полиции запрыгнул на переднее пассажирское сидение и вытащил ключи из замка зажигания. Разозлившись, нарушитель набросился на стража порядка с ножом. Участковый получил проникающее ножевое ранение брюшной полости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.Кроме того, при задержании мужчина оказал сопротивление и угрожал ножом другому сотруднику полиции. Сейчас уголовное дело в отношении уральца направлено в суд.В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что за совершение наиболее тяжкого из преступлений обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе расследования допрошено порядка 20 свидетелей, назначены и проведены судебные медицинская, генетическая, дактилоскопическая, криминалистическая и стационарная психиатрическая экспертиза. Согласно заключению, фигурант признан вменяемым.