«Дело о коррупции» в полиции Сысерти дошло до суда

14:22 | 25.03.2019

Обыски в кабинете начальника межмуниципального отдела полиции «Сысертский» Евгения Узянова в феврале-апреле 2018 года с участием сотрудников регионального УФСБ и Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области привели на скамью подсудимых местного бизнесмена Дениса Ершова. Изначально ему вменялось посредничество во взяточничестве в крупном размере, но затем уголовное дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).



Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в Сысертский районный суд. Сегодня, 25 марта, состоялось первое заседание, дело рассматривает судья Ирина Шадрина. Она известна по резонансным уголовным делам в отношении бывшего первого заместителя главы Сысертского городского округа Константина Сурина, бизнесмена Ивана Обухова и бывшей помощницы барда Александра Новикова Ларисы Ассоновой, а также бывшего директора Уральского приборостроительного завода Владимира Годлевского (тестя Александра Высокинского).







Переквалификация уголовного дела свидетельствует о том, что служебная проверка, проводимая УСБ ГУ МВД России по Свердловской области, а также расследование уголовного дела показали непричастность к преступлению начальника МО МВД «Сысертский» Евгения Узянова, которого одна из сысертских предпринимательниц обвиняла в «крышевании» бизнеса, связанного с регистрацией и юридическим сопровождением мигрантов.



Добавим, что в прошлом году Денису Ершову уже был вынесен приговор по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Он признан виновным в организации незаконного пребывания в РФ 942 иностранных граждан – из республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.