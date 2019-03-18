КПРФ подала документы для проведения референдума по памятнику Ленину в Ревде

16:00 | 20.03.2019

фото: Яндекс-панорамы

Ревдинский комитет КПРФ официально подал документы для проведения общегородского референдума по вопросу сноса памятника Ленину в Ревде. Как сообщил первый секретарь свердловского обкома КРПФ Александр Ивачев, на голосование предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в процессе текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать памятник В.И. Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?»



Напомним, что коммунисты не согласны с итогами голосования по благоустройству площади Победы в Ревде, где находится памятник. По данным администрации муниципалитета, большинство проголосовавших (2 792 голоса) выступает за вариант площади с фонтаном (его предполагается установить вместо памятника). За реконструкцию с сохранением памятника отдано 1 178 голосов. По мнению коммунистов, власти поступили недемократично, не предложив жителям вариант и с фонтаном, и с сохранением памятника.



«Наши действия связаны с тем, что городская администрация до сих пор не смогла достоверно выяснить мнение жителей по данному вопросу. Во-первых, потому, что предлагала выбор - или фонтан или памятник. Но никак не вместе. Хотя технически это, естественно, возможно. Во-вторых, потому, что голосование, проводившееся в конце февраля, не соответствует минимальным демократическим нормам (отсутствие наблюдателей, зависимые члены комиссий и подсчет голосов в течение 4 дней)», - написал в соцсетях Ивачев.