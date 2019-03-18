В Первоуральске экс-полицейскому, обвиняемому в незаконной охоте, вынесли приговор

11:20 | 20.03.2019

Сегодня, 20 марта, Первоуральский городской суд вынес приговор бывшему полицейскому Андрею Подгорбунских. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, он признан виновным по ч.2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства»). Экс-силовику назначена мера уголовно-правового характера – судебный штраф (ст. 25.1 УПК РФ) в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, он смог избежать судимости. Известно, что он уже компенсировал ущерб, нанесенный объектам животного мира в размере 640 тысяч рублей.



Согласно материалам уголовного дела, 30 декабря 2018 года, сотрудник отдельного батальона ППСП Первоуральска Андрей Подгорбунских, находясь в лесном массиве «Динасовского охотхозяйства» в отсутствие разрешения на добычу копытного животного, с применением механического транспортного средства произвел незаконную охоту двух особей взрослого лося.



Вечером того же дня на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь» он был остановлен инспекторами ДПС, в прицепе были обнаружены туши лосей. На место выехала следственно-оперативная группа. При себе у него имелось ружье и разрешения на добычу лосей, выданные на другие лица. В настоящее время Подгорбунских уже уволен из органов МВД.