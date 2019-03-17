Валидольный матч: екатеринбургский «Автомобилист» уступил победу «Салавату Юлаеву» 2:1

22:23 | 18.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 18 марта, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» в Уфе со счётом 2:1 в напряжённом матче уступила победу местному «Салавату Юлаеву». Эта встреча для команд стала третьей в полуфинале Восточной Конференции. Счёт в серии - 2:1 (в пользу Уфимцев).



«Автомобилист» за весь матч получил удалений в несколько раз больше, чем «Салават Юлаев». Первый раз в меньшинстве уральцы оказались уже через десять секунд после начала игры.



Во втором периоде счёт открыли хозяева льда: Ткачёв Владимир воспользовался ошибкой Никиты Трямкина и забросил шайбу в ворота Коваржа. Сравнять счёт уральцы смогли в меньшинстве в третьем периоде: автором неожиданного года стал Александр Кучерявенко.



Решить исход матча в основное время командам не удалось. В середине первого овертайма нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста отправился на две минуты на скамейку штрафников. В этот раз «Салават Юлаев» реализовать большинство всё же смог: Йоонас Кемппайнен забросил победную шайбу.



Напомним, следующий матч пройдёт послезавтра, 20 марта, в Уфе в 19:00. Затем команды вернутся в Екатеринбург и уже в пятницу, 22 марта, проведут встречу на арене КРК «Уральца» в 19:00.