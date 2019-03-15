Жительнице Екатеринбурга пришлось пройти три курса химиотерапии из-за выявленной по ошибке онкологии

13:45 | 18.03.2019

фото: autogear.ru

Екатеринбурженка из-за врачебной ошибки прошла три курса химиотерапии, хотя онкологии у нее не было, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.



Сначала, в 2015 году, Анне удалили желчный пузырь, затем сделали операцию в связи с онкологическим заболеванием. В 2016 году женщина обратилась в Свердловский областной онкологический диспансер из-за боли в животе. Медики диагностировали онкологию - множественные метастазы по брюшине и прогрессирующие метастазы в селезенку. Как выяснилось позднее, диагноз был поставлен неверно: боли в животе возникли из-за камней, выпавших в брюшную полость в ходе удаления желчного пузыря. При этом Анна уже прошла три из назначенных шести курсов химиотерапии.



«Из-за неверной постановки диагноза и тяжелой терапии женщина испытала физические и нравственные страдания, а также моральные переживания от осознания того, что болезнь прогрессирует. К тому же из-за очень плохого самочувствия от курсов химиотерапии Анна не могла заниматься воспитанием своих четырех несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении.



После рассмотрения иска екатеринбурженки в Октябрьском районном и Областном судах было принято решение о взыскании с медицинских учреждений 750 тысяч рублей. МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района (где Анне проводили операцию по удалению желчного пузыря) заплатит 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 100 тысяч рублей, Свердловский областной онкологический диспансер (где установили неверный диагноз) – 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф - 150 тысяч.