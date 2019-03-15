В Екатеринбурге проводится проверка в детском саду, из которого ушел 5-летний ребенок

09:17 | 18.03.2019

фото: archangel-info.ru

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку детского сада «Надежда», расположенного на улице Фрезеровщиков. По предварительной информации, в минувшую пятницу оттуда ушел ребенок, что не было замечено сотрудниками.



Согласно имеющимся сведениям, днем 15 марта 5-летний ребенок находился в раздевалке и ждал и бабушку. В это время воспитатель ушла укладывать других детей на послеобеденный сон. Ребенок вышел за пределы детского сада и через 20 минут был обнаружен полицейским на остановке.



«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



По данным полиции, ушедшему из садика ребенку три года. Его зовут Мишей. Во время отсутствия в отношении мальчика противоправных действий совершено не было.



«15 марта около 12.00 начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 майор полиции Гульнара Нуриева на остановочном комплексе на улице Таганская, 57 обнаружила малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребенка зовут Миша, ему 3 года, и мальчик самовольно ушел из детского сада, расположенного на улице Фрезеровщиков», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.