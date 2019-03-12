В Свердловской области из-за снегопадов ограничили междугородние пассажирские перевозки

13:29 | 15.03.2019

В части городов Свердловской области из-за ухудшения дорожных условий, связанных с обильными снегопадами, ограничено движение междугороднего пассажирского транспорта. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону, в настоящее время такие ограничения введены в Каменске-Уральском, Тугулыме, Серове, Невьянске, Березовском, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Алапаевске, Красноуфимске, Тавде, Асбесте и Камышлове.



Кроме того, в некоторых населенных пунктах отменены организованные детские перевозки автобусами. Ограничения продлятся, пока дорожные службы не устранят последствия снегопада.



Напомним, что накануне в Свердловской области наблюдался рост аварийности. По предварительным данным, произошло более 200 ДТП.