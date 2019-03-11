В этом году Свердловской детской филармонии исполняется 40 лет

24 марта исполнится 40 лет Свердловской государственной детской филармонии. Юбилею будет посвящен концерт «Гала-праздник нашей мечты», который пройдет 25 марта в ККТ «Космос». Участие в нем примут как юные артисты филармонии, так и ее выпускники. Мероприятия в честь 40-летия продлятся до конца года.Свердловская государственная детская филармония была создана в 1979 году, она стала первым подобным учреждением в стране. Сегодня коллективы филармонии получают многочисленные призы на престижных фестивалях и конкурсах. Кроме того, филармония принимает участие в проектах «Ночь музеев», «Библионочь», «Ночь музыки» и «Ночь искусств».«Ежегодно юные артисты Детской филармонии дают более 300 концертов. Как это и было заложено при основании детской концертной организации, они работают с профессиональными артистами и музыкантами России», - отмечают в пресс-службе филармонии.