Добровольцы с Донбасса вышли к зданию украинского консульства в Екатеринбурге с требованием выдворить дипломата-русофоба

У здания консульства Украины в Екатеринбурге сегодня, 11 марта, собрались участники боевых действий в Донбассе. Поводом послужил скандал, вызванный оскорблениями со стороны украинского дипломата Александра Сироштана. На своих страницах в социальных сетях он открыто и в крайне пренебрежительной форме отзывался о населении России и властях РФ, делая репосты различных постов политического характера, которые можно охарактеризовать, как «на грани». После того, как данная информация попала в СМИ, он решил удалить свои аккаунты.Добровольцы с Донбасса в количестве около 15-20 человек с флагами и плакатами вышли к зданию консульства, требуя извинений от Александра Сироштана и его немедленного возвращения на Украину.«Он не тем делом здесь занимается, пусть домой едет, однозначно. А если считает себя мужчиной, пусть в лицо скажет россиянам все то, что писал у себя в социальных сетях. Надеемся, реакция властей будет быстрой, и этот дипломат уже на этой неделе окажется где-нибудь в Запорожье», – говорит руководитель Союза добровольцев Донбасса по Екатеринбургу и Свердловской области Максим Хлопин.Добавим, что реакция МИД РФ на нарушение профессионально-этических норм дипломатом пока неизвестна.